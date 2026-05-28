Trung Quốc-Cuba nhấn mạnh việc tôn trọng chủ quyền quốc gia

Bên lề cuộc họp cấp cao Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) ngày 27/5, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã hội đàm, trong đó hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chiến lược và bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Vương Nghị chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới lãnh tụ Raul Castro và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, hoan nghênh Cuba tham dự cuộc họp cấp cao Hội đồng Bảo an với chủ đề “Duy trì mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, tăng cường hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm.”

Nhà ngoại giao Trung Quốc đồng thời nhấn mạnh cần kiên trì bảo vệ các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền quốc gia và phản đối chủ nghĩa cường quyền.

Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ Cuba bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân.

Về phần mình, Bộ trưởng Bruno Rodríguez cho rằng thế giới hiện đối mặt với tình trạng bất ổn và mất trật tự gia tăng, đồng thời đánh giá Trung Quốc có vai trò quan trọng trong thúc đẩy đồng thuận quốc tế và bảo vệ lợi ích của các nước phương Nam toàn cầu.

Ông cũng cảm ơn Trung Quốc đã kiên định ủng hộ Cuba bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, trong bối cảnh nước này tiếp tục chịu tác động từ các biện pháp cấm vận của Mỹ. Theo ông, điều này thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Trong diễn biến liên quan, ngày 28/5, hàng chục tổ chức chính trị, xã hội và sinh viên tại Italy đã tổ chức tuần hành ủng hộ Cuba tại nhiều thành phố lớn như Milan, Turin, Genoa, Naples, Florence, Catanzaro, Pisa, Bergamo và Bologna, phản đối lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính nhằm vào quốc đảo Caribe này./.

Việt Nam kêu gọi đoàn kết ủng hộ Cuba tại cuộc họp Phong trào Không liên kết Đại diện Việt Nam kêu gọi Phong trào Không liên kết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lên tiếng mạnh mẽ phản đối bao vây, cấm vận Cuba, góp phần bảo vệ các nguyên tắc nền tảng của Phong trào.