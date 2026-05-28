Cử tri Mỹ tiếp tục ủng hộ nhiều nội dung nghị sự của Tổng thống Donald Trump

Một cuộc thăm dò mới đây do tổ chức McLaughlin & Associates thực hiện cho thấy nhiều nội dung trong chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump tiếp tục nhận được sự ủng hộ đáng kể của cử tri Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả khảo sát cho thấy có 59% số người được hỏi đồng ý rằng Quốc hội nên cấp ngân sách để mở rộng các công trình an ninh tại khu phức hợp Nhà Trắng, bao gồm các hạng mục ngầm và khu vực tiếp đón an toàn mới.

Theo giới quan sát, kết quả này cho thấy ông Trump đang có vị thế chính trị thuận lợi về vấn đề an ninh, đặc biệt sau vụ nổ súng gần khu vực Nhà Trắng cuối tuần qua.

Liên quan đến bầu cử, khoảng 56% cử tri ủng hộ việc Thượng viện Mỹ tiếp tục thúc đẩy SAVE America Act - dự luật yêu cầu chứng minh quốc tịch khi đăng ký bầu cử và xuất trình giấy tờ có ảnh khi đi bỏ phiếu.

Khảo sát cũng cho thấy 82% người được hỏi đồng tình rằng chỉ công dân Mỹ mới nên được tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang.

Về vấn đề nhập cư, 58% cho rằng quyền công dân theo nơi sinh chỉ nên áp dụng đối với con của công dân Mỹ hoặc người cư trú hợp pháp thường trú. Gần 75% số người được hỏi nhận định người nhập cư hợp pháp nên học tiếng Anh và hòa nhập với các giá trị truyền thống của Mỹ.

Trong lĩnh vực kinh tế và quản trị, 81% cho rằng chống lãng phí, gian lận và tham nhũng phải là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Có 83% ủng hộ việc thiết lập hệ thống thường trực nhằm phát hiện và ngăn chặn gian lận trước khi ngân sách liên bang được giải ngân. Khoảng 70% nhận định cắt giảm gian lận trong chính phủ là biện pháp trực tiếp nhất để giảm chi phí sinh hoạt và áp lực giá cả.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 12-18/5 với 1.000 cử tri tham gia, sai số khoảng 3,1%.

Trong một diễn biến khác, nhận định về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới ở Mỹ, cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich cho rằng đảng Cộng hòa có thể giành chiến thắng lớn nếu chính quyền Tổng thống Trump kéo giá xăng tại Mỹ xuống khoảng 3 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) trước ngày bầu cử.

Ông Gingrich cho rằng giá nhiên liệu cần giảm dần rõ rệt từ dịp Quốc khánh Mỹ (4/7) để tạo hiệu ứng chính trị tích cực cho đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử ngày 3/11.

Theo ông, giá xăng vào thời điểm Ngày lễ Lao động của Mỹ (vào thứ 2 đầu tiên của tháng 9 hằng năm, năm nay vào ngày 7/9) thường là chỉ báo quan trọng đối với tâm lý cử tri.

“Nếu Tổng thống Trump có thể kéo giá xăng xuống vùng 3 USD và người dân cảm thấy giá còn tiếp tục giảm, đảng Cộng hòa sẽ giành chiến thắng lớn nhất trong một kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ thời hiện đại," ông nói.

Theo dữ liệu tổng hợp của RealClearPolitics, đảng Dân chủ đang dẫn trước đảng Cộng hòa khoảng 7,6 điểm phần trăm trong các cuộc thăm dò chung về bầu cử Quốc hội. Tuy nhiên, ông Gingrich cho rằng không nên quá tin tưởng vào các khảo sát công khai.

Số liệu của Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA) cho thấy giá xăng trung bình tại nước này trong ngày 26/5 ở mức 4,49 USD/gallon, giảm nhẹ so với tuần trước.

Ông Gingrich, người từng đóng vai trò trung tâm trong chiến thắng lịch sử của đảng Cộng hòa năm 1994 và nắm quyền lãnh đạo Hạ viện từ năm 1995-1999, cũng nhận định đạo luật “To Đẹp" (OBBBA) của Tổng thống Trump sẽ bắt đầu phát huy hiệu quả kinh tế rõ rệt trước mùa Thu năm nay.

Ông dự báo kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng khoảng 5-6% vào cuối năm, kéo theo việc làm gia tăng và thu nhập của người lao động tăng nhanh hơn lạm phát.

Liên quan tình hình Trung Đông, ông Gingrich nhấn mạnh việc mở lại eo biển Hormuz có ý nghĩa quan trọng đối với giá năng lượng toàn cầu và triển vọng chính trị của đảng Cộng hòa.

Ông cho rằng Mỹ cần bảo đảm hoạt động vận chuyển dầu thô qua tuyến hàng hải chiến lược này được duy trì thông suốt.

Eo biển Hormuz trung chuyển khoảng 20-25% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển trên thế giới. Khu vực này đã trở thành điểm nóng căng thẳng sau khi xung đột Israel, Mỹ và Iran nổ ra, khiến Tehran quyết định phong tỏa Hormuz, động thái góp phần chính đẩy giá dầu lên cao và có thời điểm vượt 100 USD/thùng.

Trong những ngày gần đây, chính quyền Tổng thống Trump đang đẩy mạnh đàm phán với Iran nhằm tìm kiếm một thỏa thuận giảm căng thẳng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26/5 tuyên bố eo biển Hormuz sẽ được mở lại “bằng cách này hay cách khác,” đồng thời khẳng định các tuyến hàng hải quốc tế phải được lưu thông tự do.

Trong khi đó, ông Trump cũng tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào với Iran đều phải là “thỏa thuận lớn cho tất cả mọi người”, nếu không xung đột có thể bùng phát trở lại với quy mô “lớn hơn và mạnh hơn bao giờ hết”./.

Ứng viên được ông Trump hậu thuẫn thắng lớn trong bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa Hàng loạt ứng cử viên được Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra ngày 19/5 tại Kentucky, Pennsylvania, Alabama và Georgia.