Sáng nay, sỹ tử Hà Nội làm thủ tục dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông

Sáng nay, các thí sinh Thủ đô đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2026.

Sau chuỗi ngày nắng nóng, sáng sớm nay Hà Nội có mưa, sau đó trời tạnh ráo, nhiều mây, không khí dịu mát, thuận lợi cho thí sinh đến điểm thi.

Tại phòng thi, thí sinh xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và nhận thẻ dự thi từ cán bộ coi thi. Thí sinh cũng được cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, đặc biệt là các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi, các hành vi vi phạm quy chế và hình thức xử lý kỷ luật tương ứng.

Đặc biệt, trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh cần đọc kỹ thông tin trên thẻ dự thi. Nếu thấy có sai sót về họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, thí sinh phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời.

Trường hợp bị mất thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ cần thiết khác, thí sinh phải báo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra ngày 30 và 31/5. Đây luôn là kỳ thi nhiều áp lực với học sinh vì tính cạnh tranh cao. Năm nay, Hà Nội có gần 125.000 thí sinh đăng ký thi lớp 10, đông nhất từ trước tới nay, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là gần 81.500 em. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã bố trí 224 điểm thi, tăng hơn 20 điểm thi so với năm trước, với khoảng 5.300 phòng thi. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động để tham gia phục vụ kỳ thi là gần 18.000 người.

Sáng mai, thí sinh sẽ dự thi môn đầu tiên là môn Ngữ văn, theo hình thức thi tự luận, thời gian làm bài là 120 phút./.

