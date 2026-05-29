Những điểm Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý thí sinh trước khi vào phòng thi lớp 10

Ngày mai (30/5), gần 125.000 sỹ tử Hà Nội sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn.

Nhằm hướng tới kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và công bằng cho mọi thí sinh, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý thí sinh về những vật dụng được phép mang và các vật dụng không được phép mang vào phòng thi; các hành vi vi phạm quy chế và phương thức xử lý kỷ luật.

Cũng theo ông Bình, thí sinh cần điền đầy đủ thông tin cá nhân như họ và tên, số báo danh vào giấy thi, đề thi, giấy nháp, phiếu trả lời trắc nghiệm.

Đặc biệt, khi nhận đề thi, thí sinh cần kiểm tra kỹ số trang, chất lượng in và mã đề ở từng trang. Nếu phát hiện đề thi bị nhòe, mờ, thiếu trang, nhầm trang, nhầm đề... thí sinh phải báo ngay cho cán bộ coi thi chậm nhất 5 phút kể từ khi bắt đầu tính giờ làm bài.

Thời tiết dịp thi vào lớp 10: Hà Nội ngày nắng với nền nhiệt từ 26-35 độ C Theo dự báo, từ 7-11 giờ ngày 29/5, Hà Nội sáng có lúc có mưa, sau không mưa, trưa trời nắng; từ 12-17 giờ trời nắng, chiều tối và tối mưa rào và dông; nhiệt độ sáng và trưa từ 26-31 độ C.

