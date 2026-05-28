Thời tiết dịp thi vào lớp 10: Hà Nội ngày nắng với nền nhiệt từ 26-35 độ C

Nhận định về thời tiết dịp kỳ thi tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 tại khu vực Hà Nội từ ngày 29/5 đến ngày 1/6/2026 (trong đó kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày 30/5 và 31/5), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp này chủ yếu không mưa, ngày nắng, nền nhiệt dao động từ 26-35 độ C.

Nắng nóng ban ngày, có khả năng xảy ra mưa dông vào chiều và tối

Cụ thể, từ 7-11 giờ ngày 29/5, sáng có lúc có mưa, sau không mưa, trưa trời nắng; từ 12-17 giờ, trời nắng, chiều tối và tối mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ sáng và trưa từ 26-31 độ C. Nhiệt độ chiều và tối từ 32-34 độ C.

Ngày 30/5, không mưa, trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ sáng và trưa từ 26-30 độ C. Nhiệt độ chiều và tối từ 31-33 độ C.

Ngày 31/5, không mưa, trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-4. Nhiệt độ sáng và trưa từ 27-31 độ C. Nhiệt độ chiều và tối từ 32-34 độ C.

Ngày 1/6, không mưa, trời nắng, riêng chiều trời nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-4. Nhiệt độ sáng và trưa từ 28-32 độ C. Nhiệt độ chiều và tối từ 33-35 độ C.

"Nắng nóng ban ngày nhưng cũng có khả năng xảy ra mưa dông vào chiều và tối. Do vậy, phụ huynh có thể truy cập trang thông tin cảnh báo dông (cập nhật 15 phút/lần) của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ http://hymetnet.gov.vn để có phương án di chuyển phù hợp cho các học sinh," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các thí sinh tham dự cuộc thi này, chuyên gia y tế khuyến cáo, các thí sinh không thức khuya kéo dài để ôn bài điều này khiến cơ thể suy giảm sức đề kháng. Do vậy, các em nên ngủ đủ 6-8 tiếng mỗi ngày để não bộ được phục hồi, duy trì sự tỉnh táo và ổn định tâm lý.

Các em nên uống nước trước khi thấy khát, uống nước đều trong ngày, chia thành nhiều lần nhỏ thay vì uống quá nhiều một lúc; ưu tiên nước lọc hoặc nước điện giải nhẹ, hạn chế trà sữa, nước ngọt có ga, cà phê vì dễ làm cơ thể mất nước nhiều hơn.

Cùng với đó, các em cũng không tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về, nên nghỉ ngơi, lau khô mồ hôi, để cơ thể ổn định rồi mới tắm; ăn uống cẩn thận để tránh đau bụng trước ngày thi. Các sỹ tử nên ăn chín uống sôi, hạn chế đồ ăn sống, thức ăn bán ngoài trời hoặc để quá lâu ở nhiệt độ thường...

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy một số ổ mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực các phường, xã của Hà Nội: Phúc Thịnh, Đông Anh, Phù Đổng, Vĩnh Thanh, Việt Hưng. Vùng mây có xu hướng dịch chuyển chậm lên phía Bắc và mở rộng sang các phường xã lân cận.

Cảnh báo từ khoảng 16 giờ đến 18 giờ ngày 28/5, các phường thuộc nội thành Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Hồng Hà, Phú Thượng, Tây Hồ... có mưa, mưa rào và có thể có dông. Vùng mưa dông có thể mở rộng sang các phường khác thuộc trung tâm thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trên nhiều vùng biển

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hiện vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có mưa rào và dông.

Dự báo, đêm 28/5 và ngày 29/5, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 6 và sóng biển cao trên 2m.Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

