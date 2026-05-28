Dự báo mưa dông nhiều nơi từ chiều tối và đêm 28/5

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay đến ngày mai 29/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực từ Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ: có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngày 28/5, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 28/5 có nơi trên 30mm như trạm: Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 66.6mm, Tu Tra - Đơn Dương (Lâm Đồng) 46.6mm, Bến Cát (TP Hồ Chí Minh) 38.4mm,…

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28/5, khu vực tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt tại các xã, phường: Hà Linh, Hương Đô,

Hương Phố, Kỳ Thượng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 28/5, khu vực tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to như: Kỳ Thượng 66,6mm, Hương Thủy 50,4mm,.../.

