Quảng Ngãi: Kênh Chìm Sơn Tịnh ô nhiễm do nước thải công nghiệp và dân sinh

Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường trên kênh Chìm Sơn Tịnh, đoạn từ phường Trương Quang Trọng đến xã Tịnh Khê. Kết quả quan trắc cho thấy nguồn nước tại đây đang bị ô nhiễm hữu cơ và vi sinh nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Theo kết quả rà soát của Trung tâm Trắc địa và Quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi, mẫu nước thải lấy tại cống thoát nước mưa của Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây trước khi đổ vào kênh Chìm Sơn Tịnh có tới 4/11 thông số vượt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT). Cụ thể, hàm lượng BOD5 vượt 4,9 lần, COD vượt 2,5 lần, tổng Phốt pho vượt 1,08 lần và đặc biệt chỉ số vi sinh Coliform vượt tới 48 lần.

Sự xả thải này đã tác động tiêu cực đến chất lượng nước mặt toàn tuyến kênh Chìm Sơn Tịnh. Qua phân tích 9 mẫu nước mặt, cơ quan chức năng ghi nhận hàm lượng oxy hòa tan (DO) sụt giảm mạnh, thấp hơn giới hạn cho phép từ 3,14 đến 12,8 lần.

Trong khi đó, các chất gây ô nhiễm hữu cơ và dinh dưỡng lại tăng cao: 100% mẫu quan trắc có hàm lượng BOD5 và tổng Nitơ vượt quy chuẩn; 8/9 mẫu có chỉ số COD, Amoni và Coliform vượt ngưỡng cho phép. Riêng chỉ số Coliform chịu nhiệt có vị trí vượt giới hạn đến 49 lần. Tuy nhiên, kết quả phân tích bùn, trầm tích đáy chưa ghi nhận dấu hiệu ô nhiễm kim loại nặng.

Cơ quan chuyên môn nhận định, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do tác động tổng hợp từ hoạt động xả thải của Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây. Dù quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 có trạm xử lý nước thải tập trung, nhưng đến nay hạng mục này vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Nước thải sản xuất từ 15 doanh nghiệp đang hoạt động tại đây chủ yếu do các cơ sở tự xử lý cục bộ rồi đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm rất lớn nếu hệ thống xử lý nội bộ không vận hành thường xuyên.

Theo Phương án phát triển cụm công nghiệp được phê duyệt, Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây thuộc diện phải di dời để giảm áp lực môi trường và phù hợp với định hướng phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, dòng kênh dài hơn 10 km này còn gánh chịu nguồn thải phân tán từ nước thải sinh hoạt của các hộ dân bám dọc tuyến, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật từ hoạt động canh tác nông nghiệp vứt bừa bãi.

Tình trạng lòng kênh bị bồi lắng nặng, bùn đáy tích tụ dày kết hợp với thời tiết nắng nóng, dòng chảy tù đọng do hệ thống thủy lợi Thạch Nham tạm ngừng cấp nước đã khiến chất hữu cơ phân hủy yếm khí, phát sinh mùi hôi thối và đẩy mức độ ô nhiễm lên cao theo chu kỳ hằng năm.

Để kịp thời khắc phục và không phát sinh “điểm nóng” kéo dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Trương Quang Trọng khẩn trương triển khai đoàn kiểm tra liên ngành, rà soát toàn bộ hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất tại Cụm Tịnh Ấn Tây.

Các trường hợp vi phạm, xả thải vượt quy chuẩn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo kết quả trước ngày 30/6/2026. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành tham mưu lộ trình di dời cụm công nghiệp này trước ngày 15/7/2026.

Ủy ban Nhân dân phường Trương Quang Trọng và các xã Thọ Phong, Tịnh Khê, Sơn Tịnh được giao trách nhiệm chủ động huy động lực lượng tại chỗ ra quân thu gom rác thải, vớt lục bình và khơi thông dòng chảy ngay trong tháng 6/2026 để giảm thiểu mùi hôi và cải thiện cảnh quan.

Đồng thời, lực lượng công an tỉnh cũng sẽ tăng cường bám sát địa bàn, trinh sát và xử lý hình sự đối với các hành vi đấu nối trái phép hoặc cố tình xả thẳng nước thải chưa qua xử lý ra môi trường tiếp nhận.

Trước đó, TTXVN đã phản ánh về việc hàng trăm hộ dân tại xã Thọ Phong và phường Trương Quang Trọng phải sống chung với cảnh ô nhiễm nguồn nước mặt và mạch nước ngầm suốt nhiều năm qua do ảnh hưởng từ hoạt động xả thải của Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây, gây bức xúc trong dư luận./.

