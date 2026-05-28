Vụ nghi ngộ độc ở Gia Lai: 7/30 mẫu bệnh phẩm nhiễm vi khuẩn Salmonella sp

Ngày 28/5, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã có báo cáo số 280/BC-SYT liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Qua xét nghiệm bước đầu đối với các mẫu bệnh phẩm do Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai thực hiện, ghi nhận 7/30 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella sp.

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, đến sáng 28/5, không ghi nhận thêm trường hợp nhập viện mới liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại hộ kinh doanh Lâm Huyền, địa chỉ 252 đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Đến nay, tổng số trường hợp liên quan vụ việc là 106 người, trong đó có 33 bệnh nhân đã xuất viện, 73 trường hợp đang được điều trị và theo dõi tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Trung tâm Y tế Quy Nhơn, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, Bệnh viện Bình Định, Bệnh viện Trung ương Quy Hòa và Trung tâm Y tế Tuy Phước với tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng. Hiện ngành y tế tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá, đối chiếu kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, mẫu thực phẩm và thông tin dịch tễ để xác định nguyên nhân vụ việc.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, tổng hợp hồ sơ vụ việc và xem xét xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật sau khi có kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung tiếp nhận, phân loại, điều trị và theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe bệnh nhân; bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác điều trị.

Ngoài ra, ngành y tế tỉnh cũng tăng cường truyền thông, khuyến cáo người dân theo dõi sức khỏe sau khi sử dụng thực phẩm liên quan vụ việc; kịp thời đến cơ sở y tế khi có các biểu hiện đau bụng, nôn, tiêu chảy, sốt hoặc các triệu chứng bất thường khác.

Trước đó, liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo khẩn. Tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương điều tra vụ việc; truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi tình hình để xử lý kịp thời.

Các bệnh viện phải bảo đảm nhân lực, thuốc men, vật tư để cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Các sở, ngành tăng cường kiểm tra nguồn nguyên liệu, cơ sở kinh doanh thực phẩm, đặc biệt ngành Công an phối hợp xác minh vụ việc và xử lý tin sai sự thật.

Các địa phương rà soát, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhất là bánh mỳ, thức ăn chế biến sẵn và đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn thực phẩm./.

