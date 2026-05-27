Cấp cứu kịp thời bệnh nhân sốc phản vệ nguy kịch do kiến đốt tại Phú Thọ

Ngày 27/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị vừa cấp cứu thành công trường hợp sốc phản vệ nguy kịch do bị kiến đốt. Trước đó, ngày 17/5, người bệnh T.V.Q (43 tuổi, trú tại phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) bị nhiều kiến đốt vào hai chân.

Khoảng 20 phút sau, người bệnh xuất hiện nổi ban đỏ toàn thân, vã mồ hôi, lơ mơ và được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu. Tại Khoa Cấp cứu, người bệnh trong tình trạng khó thở, rít thanh quản, huyết áp tụt sâu còn 60/40 mmHg, mạch yếu, toàn thân đỏ da.

Các bác sỹ chẩn đoán người bệnh bị sốc phản vệ độ III do kiến đốt và lập tức xử trí bằng truyền dịch, tiêm adrenalin cùng các thuốc chống dị ứng. Sau khoảng 30 phút điều trị, người bệnh tỉnh táo trở lại, huyết động ổn định, giảm khó thở. Sau 2 ngày, người bệnh ổn định và được chỉ định ra viện.

Theo bác sỹ Hà Thế Linh, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính cực kỳ nguy hiểm, có thể xảy ra chỉ vài phút sau khi tiếp xúc với dị nguyên như thức ăn, thuốc, nọc côn trùng… Trong đó, côn trùng đốt nhiều người thường chủ quan vì nghĩ chỉ gây đau rát hoặc ngứa nhẹ.

Tuy nhiên, ở người có cơ địa dị ứng, nọc độc của côn trùng có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch dữ dội, dẫn tới tụt huyết áp, suy hô hấp, ngừng tuần hoàn nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sỹ khuyến cáo, mùa hè là thời điểm côn trùng hoạt động mạnh, nguy cơ bị kiến, ong hoặc các loại côn trùng đốt gia tăng. Người dân nên mặc quần áo bảo hộ khi lao động ngoài trời, phát quang khu vực quanh nhà và cẩn trọng khi làm việc ở nơi có nhiều côn trùng để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Khi bị côn trùng đốt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như nổi mẩn đỏ toàn thân, khó thở, khò khè, phù môi lưỡi, choáng váng, lơ mơ hoặc tụt huyết áp, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu ngay, tuyệt đối không chủ quan tự theo dõi tại nhà./.



