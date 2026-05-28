Môi trường

Quảng Trị: Khẩn trương dập lửa cháy rừng ven biển tại xã Quảng Ninh

Do thực bì dày cùng thời tiết nắng nóng khiến đám cháy đã bùng phát mạnh lan từ thôn Thượng Hậu sang thôn Hà Thiệp (xã Quảng Ninh); việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Tá Chuyên
Các lực lượng chức năng khẩn trương tiếp cận hiện trường để chữa cháy. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Chiều 28/5, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quảng Ninh (Quảng Trị) cho biết, địa phương đang phối hợp các lực lượng liên quan khẩn trương dập lửa vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, đám cháy được phát hiện bùng phát từ lúc 14 giờ ngày 28/5 tại khu vực rừng ven biển thuộc thôn Thượng Hậu (xã Quảng Ninh, Quảng Trị). Ngay sau đó, lực lượng Phòng cháy chữa cháy, Kiểm lâm Quảng Ninh đã phối hợp chính quyền địa phương, Công an, Quân sự, dân quân tự vệ khẩn trương tiếp cận hiện trường để chữa cháy.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, đám cháy bùng phát trên diện rộng, cột khói bốc cao, sức nóng tỏa ra từ vụ cháy rất lớn. Đặc biệt, do thực bì dày cùng thời tiết nắng nóng khiến đám cháy đã bùng phát mạnh lan từ thôn Thượng Hậu sang thôn Hà Thiệp (xã Quảng Ninh); việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 17 giờ cùng ngày, hơn 100 người cùng phương tiện vẫn đang khẩn trương triển khai phun nước, dựng đường băng cản lửa để dập lửa, tuy nhiên vụ cháy vẫn chưa khống chế. Hiện vẫn chưa thống kê cụ thể thiệt hại do vụ cháy rừng gây ra.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp cháy rừng ven biển trong 4 ngày qua tại của tỉnh Quảng Trị. Hiện tỉnh Quảng Trị đang đặt cảnh báo cao nhất trong phòng chống cháy rừng trước diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt vẫn đang diễn ra trên diện rộng.

Phóng viên TTXVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)
Lực lượng chức năng phát dọn thực bì và dựng đường băng cản lửa để dập tắt vụ cháy. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Quảng Trị kịp thời khống chế cháy rừng ven biển

Khoảng 13 giờ ngày 26/5, lực lượng chức năng phát hiện đám cháy tại khu vực thôn Tân Định, xã Ninh Châu, cùng thời điểm xuất hiện 2 điểm cháy, bùng phát trở lại tại khu vực đã xảy ra cháy ngày 25/5.

Một số biện pháp phòng, chống nắng nóng

Để chủ động phòng, chống nắng nóng, người dân cần: Theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo từ các nguồn thông tin chính thống. Mặc quần áo thoáng mát, thấm mồ hôi. Hạn chế tiếp xúc với nắng nóng.