Diễn biến mới nhất về thời tiết dịp thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội

Chỉ còn hơn một ngày nữa, gần 125.000 thí sinh ở Hà Nội sẽ bước vào Kỳ thi tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027, từ ngày 30/5 đến ngày 1/6, trong đó kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày 30-31/5.

Nhận định thời tiết trong khoảng thời gian trên tại khu vực Hà Nội, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết dự báo thời tiết tại Thủ đô phổ biến không mưa, ngày nắng với nền nhiệt dao động từ 25-35 độ C.

Cụ thể, từ 7-11 giờ ngày 30/5, dự báo Hà Nội không mưa, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất thời điểm sáng và trưa dao động từ 26-30 độ C. Từ 12-17 giờ, dự báo không mưa, trời nắng. Nhiệt độ chiều và tối phổ biến từ 31-33 độ C.

Ngày 31/5, dự báo sáng và trưa không mưa, trời nắng, nhiệt độ từ 27-31 độ C. Chiều và tối không mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-34 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/6, Hà Nội phổ biến không mưa, trời nắng, có thời điểm nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất vào buổi sáng và trưa phổ biến từ 28-32 độ C; chiều và tối từ 33-35 độ C.

Với điều kiện thời tiết nêu trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các phụ huynh có thể truy cập trang thông tin cảnh báo dông (cập nhật 15 phút/lần) của Cục Khí tượng Thủy văn http://hymetnet.gov.vn, để có phương án di chuyển phù hợp cho các học sinh trong các ngày thi.

Để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các sỹ tử tham dự Kỳ thi tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027, giới chuyên gia y tế cũng khuyến cáo học sinh không nên thức khuya kéo dài để ôn bài, bởi điều này khiến cơ thể suy giảm sức đề kháng; không tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về, thay vào đó nên nghỉ ngơi, lau khô mồ hôi, để cơ thể ổn định rồi mới tắm; ăn chín uống sôi, hạn chế đồ ăn sống.

Ngoài ra, gia đình có học sinh tham gia kỳ thi cũng nên sử dụng điều hòa đúng cách với mức nhiệt phù hợp ở mức 25-28 độ C; các gia đình không nên để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt hoặc cơ thể các “sỹ tử” khi ngủ./.

Một số biện pháp phòng, chống nắng nóng Để chủ động phòng, chống nắng nóng, người dân cần: Theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo từ các nguồn thông tin chính thống. Mặc quần áo thoáng mát, thấm mồ hôi. Hạn chế tiếp xúc với nắng nóng.