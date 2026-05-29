Thời tiết ngày 29/5: Nhiều khu vực có mưa dông, Trung Bộ nắng nóng trên 36 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 29/5, thời tiết trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông, nhiều khu vực xuất hiện mưa to cục bộ. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi trên 36 độ C.

Tại Hà Nội, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Gió Đông Nam cấp 2-3.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; phía Nam tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi trên 36 độ C. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có nắng nóng, có nơi trên 36 độ C; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và tối có nơi mưa vừa, mưa to cục bộ. Gió Đông Nam cấp 2-3.

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc khu vực từ 34-36 độ C, phía Nam từ 31-33 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và tối có mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, cao nhất từ 32-34 độ C.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng thông tin, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang tiếp tục phát triển và gây mưa cho khu vực Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Cửa Nam... có xu hướng di chuyển và mở rộng sang khu vực khác của thành phố Hà Nội.

Trong khoảng 4 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển thêm, sau đó có khả năng mở rộng ra các phường/xã khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông trên các khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày và đêm 29/5, vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 6 và sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao./.

