Hà Nội mưa lớn cục bộ, nhiều tuyến phố phía Tây úng ngập tạm thời

Tối 28/5, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa dông diện rộng, trong đó nhiều khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố ghi nhận lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, gây úng ngập tạm thời tại một số tuyến đường đô thị.

Thông tin đến TTXVN, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, trận mưa chiều tối 28/5 mang tính chất đối lưu cục bộ mạnh, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Tây thành phố, khiến hệ thống thoát nước tại một số khu vực chịu áp lực lớn trong thời gian ngắn.

Theo báo cáo nhanh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội lúc 20h ngày 28/5, mưa bắt đầu xuất hiện từ khoảng 17h do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với áp cao lục địa từ phía Bắc.

Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn chỉ trong vài giờ. Trong đó, Từ Liêm có lượng mưa cao nhất đạt 90,2 mm; Tây Mỗ 70,6 mm; Hoài Đức 67,5 mm; Vĩnh Thanh 61 mm; Cầu Giấy 59,8 mm; Yên Nghĩa 49,7 mm; khu vực ngõ 37 Trần Quốc Hoàn 46,8 mm; Đại Mỗ 45,9 mm và Kiến Hưng 45,3 mm.

Trong khi đó, khu vực trung tâm thành phố có lượng mưa thấp hơn đáng kể như Hoàn Kiếm chỉ đạt 0,4 mm; Hoàng Mai 0,1 mm; Yên Sở 0,7 mm và Văn Điển 0,5 mm.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, vào khoảng 19h cùng ngày, thành phố ghi nhận 4 điểm úng ngập gồm: đường Mỹ Đình đoạn từ Trường Trung học Phổ thông Mỹ Đình đến số 368 Mỹ Đình; khu đô thị Resco; phố Trần Bình và đường Nguyễn Đình Tứ. Tuy nhiên, đến khoảng 20h, nước tại các điểm này cơ bản đã rút, giao thông đi lại bình thường.

Để ứng phó với mưa lớn, Công ty Thoát nước Hà Nội đã triển khai lực lượng ứng trực tại các khu vực trọng điểm; tăng cường tua vớt rác tại ga thu nước; mở cửa phai tại các hồ điều hòa và vận hành nhiều trạm bơm đầu mối nhằm hạ mực nước trên hệ thống.

Cụ thể, Trạm bơm Yên Sở vận hành 6/20 tổ bơm; Trạm bơm Bắc Thăng Long - Vân Trì vận hành 1/4 tổ bơm; Trạm bơm Đồng Bông 1 vận hành toàn bộ 3/3 tổ bơm. Ngoài ra, các trạm bơm Phan Văn Trường, Hà Trì, Mậu Lương, Đa Sỹ, Cổ Nhuế, Kim Liên, Nguyễn Hoàng Tôn và Đông Trù cũng được vận hành theo quy trình để hỗ trợ tiêu thoát nước.

Theo ghi nhận lúc 20h, mực nước tại nhiều tuyến sông nội đô và hồ điều hòa vẫn duy trì ở mức cao. Sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt đạt 3,67 m; sông Lừ tại cầu Định Công - Lừ Sét đạt 3,65 m; hồ Hoàn Kiếm 7,69 m; hồ Giảng Võ 3,69 m và hồ Tây tại khu vực Trích Sài đạt 5,64 m.

Các số liệu cho thấy đợt mưa tối 28/5 mang đặc điểm đối lưu cục bộ rõ rệt, với lượng mưa chênh lệch lớn giữa các khu vực chỉ cách nhau vài km. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, lượng mưa vượt 50 mm trong thời gian ngắn có thể khiến hệ thống thoát nước quá tải cục bộ, đặc biệt tại các khu vực đô thị hóa nhanh và có mật độ bê tông hóa cao như Mỹ Đình, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Cầu Giấy và một phần quận Hà Đông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các tuyến đường thấp trũng khi xảy ra mưa lớn; chú ý giảm tốc độ khi tham gia giao thông do mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế và nguy cơ cây xanh, biển quảng cáo gãy đổ trong dông lốc.

Theo dự báo, trong tối và đêm 28/5, Hà Nội vẫn có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa dông cục bộ. Các lực lượng thoát nước, giao thông cùng chính quyền địa phương tiếp tục duy trì ứng trực để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế úng ngập trên địa bàn Thủ đô./.

Xuất hiện cơn mưa lớn giải nhiệt cho Hà Nội chiều tối 28/5 Chiều tối 28/5/2026, mây đen kèm mưa lớn xuất hiện trên bầu trời Hà Nội, giúp nền nhiệt độ của Thủ đô giảm xuống đáng kể sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài.

​

​

​