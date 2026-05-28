FAHASA khai mạc đợt phát hành sách hè 2026 trọng tâm cho học sinh và thiếu nhi

FAHASA chính thức khai mạc Đợt phát hành sách và hoạt động phục vụ Hè 2026 trên toàn quốc, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9, chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn một (28.05 - 30.06) với chủ đề “Điểm hẹn mùa hè” gồm các tủ sách chuyên đề, ra mắt boxset độc quyền, chương trình Manga Fest, sự kiện Pokemon và giao lưu cùng tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Giai đoạn hai (01.07 - 05.09) mang chủ đề “Phục vụ năm học mới” với khuyến mãi 10-50% cho sách, dụng cụ học sinh và các hội sách Back to School. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, FAHASA trao tặng 4 tỷ đồng quà cho 50 trường học (mỗi trường tủ sách, kệ trưng bày và 50 phần quà), cùng nhiều suất quà cho học sinh khó khăn tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Trung tâm Nhà May Mắn./.

