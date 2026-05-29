Người dân liên tiếp phát hiện, giao nộp cá thể rùa núi viền quý hiếm, nguy cấp

Chiều 29/5, đại diện lãnh đạo Vườn quốc gia Pù Mát (tỉnh Nghệ An) xác nhận thông tin và cho biết trong ngày 28/5 đơn vị đã tiếp nhận 2 cá thể rùa núi viền quý hiếm do chính quyền các địa phương, cơ quan chức năng phối hợp bàn giao để chăm sóc, theo dõi trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 28/5, trong lúc đi làm, ông Kha Văn Huy (hộ khẩu thường trú tại bản Lũng, xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An) bất ngờ phát hiện một cá thể rùa xuất hiện gần khu vực dân cư. Nghi ngờ đây là động vật hoang dã quý hiếm, ông Huy đã bắt và đưa cá thể rùa đến Công an xã Tam Thái để giao nộp.

Tại đây, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể rùa nặng khoảng 1,5kg, là rùa núi viền (tên khoa học: Manouria impressa), thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật, Công an xã Tam Thái đã bàn giao cá thể rùa cho Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tam Hợp (thuộc Vườn quốc gia Pù Mát) để chăm sóc, thả trở lại môi trường tự nhiên.

Cùng ngày 28/5, ông Nguyễn Cảnh Vinh, hộ khẩu thường trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, trong lúc làm việc tại cơ quan trên địa bàn phường phát hiện một cá thể rùa xuất hiện trong khuôn viên cơ quan. Ngay sau đó, ông Vinh đã mang cá thể rùa này đến giao nộp cho Hạt Kiểm lâm Vinh-Cửa Lò.

Theo cơ quan chức năng xác nhận, cá thể rùa ông Vinh giao nộp nặng khoảng 3kg, cũng là loài rùa núi viền thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Vinh-Cửa Lò đã phối hợp với Vườn quốc gia Pù Mát triển khai các biện pháp cứu hộ, kiểm tra sức khỏe nhằm đảm bảo cá thể rùa được chăm sóc, đủ điều kiện để sớm thả về môi trường sống tự nhiên an toàn.

Cá thể rùa núi viền quý hiếm nặng khoảng 3kg do người dân trú tại phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) trong lúc làm việc tại cơ quan phát hiện và giao nộp cho Hạt Kiểm lâm Vinh-Cửa Lò. (Ảnh: TTXVN phát)

Rùa núi viền là loài rùa cạn đẹp nhất, thuộc chi Manouria - một chi Rùa trong họ Rùa cạn hay họ Rùa núi (Testudinidae). Rùa núi viền có mai và da màu nâu vàng. Mai dài khoảng 180-206mm, trên mai thường có màu vàng đậm và được chia thành các vảy có viền màu đậm. Đầu rùa có màu vàng và nhiều tấm sừng ở bên trên. Một số rùa núi viền có miệng màu hồng nhạt, yếm bụng phẳng, chân rùa hình trụ, giữa các ngón chân không có màng da...

Rùa núi viền sinh sống tại các khu vực rừng có độ cao thấp hơn 2.000m so với mực nước biển. Tại Việt Nam, rùa núi viền có nhiều ở các tỉnh Lai Châu, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng...

Rùa núi viền được đưa vào danh sách những loài động vật bị đe dọa của Liên minh Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN) năm 2000 và danh mục sắp nguy cấp của Sách Đỏ Việt Nam, danh mục IIB Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển trái phép các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Khi phát hiện động vật rừng hoặc các hành vi vi phạm liên quan, người dân cần thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định./.

