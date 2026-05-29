Quảng Ngãi: Xin lỗi, cải chính công khai đối với các công dân bị hàm oan

Chiều 29/5, tại xã Bình Sơn, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan đã tổ chức buổi xin lỗi và cải chính công khai đối với 5 công dân bị hàm oan trong vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ năm 2013.

Các công dân được xin lỗi và phục hồi danh dự gồm Lê Văn Thương, Lê Phát Đạt, Lê Tấn Vinh, Lê Tấn Vang và Lê Tấn Hồ (cùng trú tại thôn Trung An, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Riêng ông Lê Tấn Hồ do đang chấp hành án phạt tù trong một vụ án khác nên không có mặt; cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Hồ theo đúng quy định pháp luật sau.

Theo hồ sơ vụ việc, các cơ quan tố tụng từng cáo buộc ngày 16/3/2013, tại dốc Truông Trầu (thuộc thôn Phú Lễ 2, xã Bình Sơn), 5 công dân trên đã có hành vi chặn đường đánh và chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Văn Hải và bà Nguyễn Thị Thu Thảo với tổng trị giá là 13,81 triệu đồng.

Đến ngày 14/8/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bình Sơn (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 5 công dân này về tội “Cướp tài sản.”

Tuy nhiên, quá trình điều tra kéo dài nhiều năm nhưng không đủ căn cứ buộc tội.

Đến ngày 12/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bình Sơn (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã ban hành các quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với 5 công dân nêu trên do đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được các bị can đã thực hiện hành vi tội phạm.

Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng thừa nhận, nguyên nhân dẫn đến việc gây thiệt hại, hàm oan cho người dân là do trong quá trình phá án, cơ quan điều tra đã thu thập vật chứng không đầy đủ, đánh giá lời khai thiếu tính khách quan.

Người bị hàm oan phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Những sai sót của người thi hành công vụ trong quá trình điều tra, truy tố dẫn đến việc buộc tội không có căn cứ pháp luật, kết án oan, gây tổn thương nặng nề về danh dự, nhân phẩm, sức khỏe và cuộc sống của các công dân cùng gia đình; đồng thời làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào sự tôn nghiêm của pháp luật.

Thay mặt các cơ quan tố tụng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - tỉnh Quảng Ngãi đã gửi lời xin lỗi đến các công dân cùng toàn thể gia đình, mong muốn người dân tiếp tục tin tưởng vào công lý, nền tư pháp.

Đại diện các cơ quan tố tụng liên quan thẳng thắn nhận trách nhiệm, coi đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc; đồng thời cam kết sẽ xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với những người thi hành công vụ có sai phạm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng kể trên./.

