Đề nghị UNFPA hỗ trợ đàm phán Công ước quốc tế về quyền của người cao tuổi

Ngày 29/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã tiếp và làm việc với ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ, đóng góp của UNFPA tại Việt Nam trong hơn 45 năm qua; hoan nghênh việc hai bên đang hoàn thiện Chương trình hợp tác giai đoạn 2027-2031; nhấn mạnh Việt Nam coi trọng hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược, trong đó có mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Thứ trưởng cho biết Bộ Ngoại giao đang triển khai nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác quốc tế về người cao tuổi, đề nghị UNFPA hỗ trợ về chuyên môn, kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị chính sách trong các lĩnh vực già hóa dân số, chăm sóc dài hạn, kinh tế chăm sóc, kinh tế bạc và phát huy vai trò người cao tuổi; đồng thời chia sẻ các nghiên cứu liên quan, bao gồm thảo luận về cách tiếp cận phát triển vượt ra ngoài các chỉ số kinh tế truyền thống.

Thứ trưởng cũng trao đổi khả năng thúc đẩy nội dung già hóa dân số và kinh tế bạc trong các khuôn khổ hợp tác phù hợp, trong đó có APEC 2027.

Thứ trưởng đề nghị UNFPA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình tham gia thảo luận, đàm phán Công ước quốc tế về quyền của người cao tuổi; khẳng định Việt Nam coi đây là vấn đề có ý nghĩa dài hạn, sẵn sàng thể hiện vai trò chủ động, xây dựng và có trách nhiệm trong các tiến trình đa phương liên quan.

Về phần mình, ông Matt Jackson đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNFPA; khẳng định UNFPA coi Việt Nam là đối tác quan trọng, sẵn sàng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và tham vấn chính sách với các cơ quan của Việt Nam trong các lĩnh vực cùng quan tâm như dân số và phát triển, thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc dài hạn, kinh tế chăm sóc, kinh tế bạc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Hai bên cũng trao đổi về nỗ lực cải tổ hệ thống Liên hợp quốc theo hướng nâng cao hiệu quả, giảm chồng chéo và sử dụng nguồn lực tốt hơn; nhất trí duy trì phối hợp chặt chẽ nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong thời gian tới./.

