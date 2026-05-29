Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng, lãng phí đến sự vận dụng của Đảng

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm vấn đề phòng, chống tham ô, lãng phí.

Người coi tham nhũng, lãng phí, quan liêu là “giặc nội xâm”, nếu không kiên quyết đấu tranh thì có thể làm hỏng sự nghiệp cách mạng từ bên trong.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ “giặc ở trong lòng”

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần cảnh báo về tác hại của tham ô, lãng phí, quan liêu và coi đây là “giặc nội xâm,” "là kẻ thù của nhân dân".

Trong bài "Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu" (tháng 3/1952), Người viết: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ. Kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta.”

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tham ô là hành động xấu xa nhất, tội lỗi, đê tiện nhất trong xã hội. Tham ô là trộm cắp của công, chiếm của công làm của tư. Nó làm hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà; hại đến công việc cải thiện đời sống của nhân dân; hại đến đạo đức cách mạng của người cán bộ và công nhân.”

Hành vi tham ô theo Hồ Chí Minh không chỉ có ở cán bộ có chức, có quyền mà có cả ở những người dân. Cụ thể, theo Người: "Đứng về phía cán bộ mà nói, tham ô là: Ăn cắp của công làm của tư. Đục khoét của nhân dân. Ăn bớt của bộ đội. Tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình, đơn vị mình, cũng là tham ô. Đứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là: Ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế."

Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh Tư liệu)

Còn lãng phí, theo Người “tuy khác với tham ô ở chỗ người gây ra lãng phí không trực tiếp trộm cắp của công làm của riêng. Nhưng kết quả thì làm tổn hại rất nghiêm trọng cho Nhà nước, cho nhân dân. Lãng phí có nhiều nguyên nhân. Hoặc vì lập kế hoạch không chu đáo. Hoặc vì trong khi thực hiện kế hoạch tính toán không cẩn thận. Hoặc vì bệnh hình thức xa xỉ, phô trương. Hoặc vì thiếu tinh thần bảo vệ của công. Nói tóm lại là vì thiếu ý thức trách nhiệm, thiếu ý thức quý trọng sức của, sức người của Nhà nước và của nhân dân.”

Lãng phí bao gồm: lãng phí sức lao động; lãng phí thời giờ; lãng phí tiền của. Chính vì thế, “Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn nạn tham ô.”

Nguyên nhân của nạn tham ô, lãng phí là do bệnh quan liêu: trọng hình thức; không sát công việc thực tế; không gần gũi quần chúng; không kiểm tra đến nơi, đến chốn. Người chỉ rõ: “Bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí.”

Người kêu gọi: “Chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận. Đây là mặt trận tư tưởng và chính trị.”

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ giặc, nằm trong lòng các tổ chức của ta và nó sẽ dễ dàng tấn công và chiến thắng bất kỳ kẻ nào mà trong lòng họ vẫn còn mang chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi, hòng tư lợi cho cá nhân.

Do vậy, Người căn dặn cán bộ, đảng viên phải thường xuyên nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm liêm chính, chí công vô tư, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Để đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân một cách hiệu quả, theo Bác, mọi đảng viên dù ở bất cứ cấp nào, công việc gì, cũng cần nắm vững và thực hiện đúng những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới. Tiến hành thường xuyên, nghiêm túc “tự phê bình và phê bình.”

Người cũng yêu cầu phát huy lực lượng toàn dân trong cuộc đấu tranh cam go, phức tạp này: “nhiệm vụ của quần chúng là phải hăng hái tham gia phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu.” “Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ “giặc ở trong lòng”. Nếu chiến sĩ và nhân dân ra sức chống giặc ngoại xâm mà quên chống giặc nội xâm, như thế là chưa làm tròn nhiệm vụ của mình.”

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh,trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là “giặc nội xâm”; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kết luận về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngày 21/8/2006, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ngày 25/5/2012, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) ban hành Kết luận số 21-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X); ngày 21/12/2012, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ngày 25/12/2023, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ngày 16/1/2025, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X ban hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 1998; Quốc hội đã thông qua Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005 và năm 2013; năm 2025, Quốc hội đã thông qua Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, bổ sung nhiều quy định mới về phát hiện, xử lý lãng phí, tăng trách nhiệm người đứng đầu và phát huy vai trò giám sát của xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sáng 18/3/2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nhìn lại công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiều nhiệm kỳ, nhất là nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã có những bước tiến mạnh, đột phá lớn, góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Công tác phát hiện, xử lý là điểm sáng. Các cơ quan nội chính, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, chủ động nhận diện, phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật của Đảng, xử lý hành chính và xử lý hình sự nhiều vụ, việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp theo đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ,” “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực.”

Trong nhiệm kỳ qua, đã xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý (có cả một số đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước) trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu.

Điều đó cho thấy “không có vùng cấm, không có ngoại lệ,” không chỉ là khẩu hiệu, lời nói suông mà đã trở thành hiện thực sinh động, là mệnh lệnh chính trị được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và kiểm soát quyền lực ngày càng được tăng cường, xử lý đồng bộ cả kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính Nhà nước, xử lý hình sự.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế khai báo trước tòa. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Lần đầu tiên Đảng đã ban hành 5 quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán; trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; trong công tác xây dựng pháp luật và trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Xác định phòng, chống tham nhũng phải gắn liền với phòng, chống lãng phí, Bộ Chính trị đã cho chủ trương tập trung xử lý dứt điểm 12 dự án yếu kém, thua lỗ kéo dài của ngành Công thương và thực tiễn đã chứng minh chủ trương này là đúng.

Từ thực tiễn trên, Bộ Chính trị ban hành các kết luận 77, 182, 218 để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án đã có hiệu lực và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Qua sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện kết luận 77, Bộ Chính trị đã quyết định mở rộng phạm vi thực hiện cơ chế này ra cả nước.

Đáng chú ý, yêu cầu hoàn thành rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ ngay trong quý 2/2026, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng địa phương, đã thể hiện rõ tinh thần “nói đi đôi với làm,” xác định rõ “địa chỉ, trách nhiệm, thời hạn” không để nguồn lực bị ách tắc, quyết phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong nhiều năm liên tục và hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đòi hỏi yêu cầu mới đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phát biểu tại Bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ngày 25/3/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn tới cần được đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, với cách tiếp cận vừa mang tính hệ thống, vừa có chiều sâu chiến lược. Đó không chỉ là nhiệm vụ cấp bách thường xuyên nhằm làm trong sạch bộ máy, mà còn là điều kiện nền tảng để củng cố niềm tin của Nhân dân, bảo đảm sự ổn định chính trị-xã hội và tạo lập môi trường lành mạnh cho phát triển.

Ngày 1/4/2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Nghị quyết được ví như “tuyên ngôn” của Đảng tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thực sự liêm chính, phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát triển đất nước.

Nghị quyết số 04-NQ/TW đặt ra mục tiêu, kiên quyết, kiên trì phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” liên tục trong những năm tới; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, quản trị quốc gia liêm chính, minh bạch, hiện đại.

Nghị quyết số 04-NQ/TW xác định 5 quan điểm và 7 nhiệm vụ giải pháp; đáng chú ý về quan điểm, nguyên tắc xử lý sai phạm, trong đó, một nội hàm mới trong Nghị quyết 04 để giải quyết hai yêu cầu vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vừa đồng hành, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội là quan điểm: “Xử lý nghiêm minh, kịp thời, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời bảo đảm khách quan, toàn diện, xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội, lợi ích quốc gia-dân tộc để xử lý phù hợp. Ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả.”

Việc xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội, lợi ích quốc gia-dân tộc để xử lý phù hợp là nhằm bảo vệ người đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, khuyến khích kiến tạo phát triển.

Về các giải pháp phòng ngừa, thực hiện chủ trương chuyển mạnh từ "chống" là chủ yếu sang "phòng ngừa từ gốc là căn bản," Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để "không muốn" tham nhũng bằng giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính; "không thể" tham nhũng bằng cơ chế chặt chẽ, minh bạch; "không dám" tham nhũng bằng kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh; "không cần" tham nhũng bằng chính sách đãi ngộ hợp lý.

Trọng tâm là hoàn thiện thể chế, pháp luật kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, khả thi, bảo đảm nghiêm minh, rõ trách nhiệm; kiên trì xây dựng, thực hành văn hóa liêm chính, xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính.

Tăng cường kiểm soát quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn, kiểm soát quyền lực của bộ máy chính quyền ba cấp và các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cấp cơ sở và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phải xử lý nghiêm cán bộ chậm trễ, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, quan liêu, nhũng nhiễu.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát tài sản, thu nhập để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ, chế độ tiền lương, thu nhập bảo đảm đời sống để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, liêm chính, công tâm.

Đặc biệt, Nghị quyết xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thì cần có cơ chế khuyến khích, bảo vệ người đứng đầu chủ động phát hiện, xử lý kịp thời tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ.

Ngoài ra, Nghị quyết xác định phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhằm triển khai thực hiện mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đề ra, ngày 18/5/2026, Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới, yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là: Xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, thực hành văn hoá liêm chính của cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xử lý nghiêm người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc bao che, cản trở việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời, có cơ chế khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân, người đứng đầu chủ động phát hiện, xử lý kịp thời tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ. Nâng cao hiệu quả giáo dục liêm chính, xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính.

Có thể khẳng định, từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến những quan điểm, chủ trương của Đảng hiện nay, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực luôn được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước, nhưng với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, đồng lòng ủng hộ của nhân dân, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ có bước tiến mới, góp phần quan trọng xây dựng Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, đất nước ta giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

Làm tắt tiếng những luận điệu thù địch: Không "làm màu" trong chống tham nhũng! Cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta trong năm 2026 được xác định là “phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.