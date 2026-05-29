Chính trị

Đối thoại Shangri-la: Việt Nam là một thực thể then chốt trong các vấn đề khu vực và toàn cầu

Dư luận cho rằng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại một sự kiện đa phương về an ninh khu vực chứng tỏ vị thế vững chắc của Việt Nam.

Đỗ Vân
Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Singapore. (Ảnh: Ngọc Khương/TTXVN)
Một trọng tâm trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Singapore là tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la.

Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại một sự kiện đa phương về an ninh khu vực.

Dư luận cho rằng điều đó chứng tỏ vị thế vững chắc của Việt Nam, một thực thể then chốt trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh, trước đây, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã từng dự và phát biểu tại diễn đàn. Tuy nhiên với vai trò Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại một diễn đàn quan trọng như vậy. Điều đó cho thấy sự quan tâm, đánh giá cao của ban tổ chức đối thoại cũng như của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, phản ánh vị thế, uy tín và tiếng nói ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam truyền tải thông điệp về chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Việt Nam, Singapore và các thành viên khác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng muốn thông qua diễn đàn để thể hiện quyết tâm duy trì vị trí trung tâm của ASEAN, đoàn kết của ASEAN trong bối cảnh tình hình địa chính trị hiện nay.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Singapore, Giáo sư Vũ Minh Khương - Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, đánh giá việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời làm diễn giả chính, mở đầu cho hội thảo về an ninh quốc tế này là “một điều rất đặc biệt."

Giáo sư Vũ Minh Khương lưu ý rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động rất lớn nhưng cộng đồng quốc tế hiện vẫn chưa tìm được những lời giải hiệu quả cho nhiều thách thức đặt ra.

Ông nhấn mạnh cộng đồng quốc tế rất cần những tiếng nói có "tầm nhìn thông tuệ và thấm đẫm thực tế," có thể giúp thế giới nhìn nhận rõ hơn về phương cách giải quyết các vấn đề phức tạp hiện nay, và việc Việt Nam được trao vai trò này là điều rất đáng mừng.

Là nhà nghiên cứu kỳ cựu về lịch sử Đông Nam Á, Tiến sỹ Mohamed Effendy B Abdul Hamid - Giảng viên cao cấp, Đại học Quốc gia Singapore nhận định việc mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm phát biểu khai mạc tại Đối thoại Shangri-la năm 2026 là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng.

Ông khẳng định: “Đối với tôi, điều này báo hiệu sự trỗi dậy của Việt Nam như một thực thể then chốt trong cả các vấn đề khu vực và toàn cầu - một sự thừa nhận chính thức về tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của đất nước trong chuỗi cung ứng quốc tế, an ninh hàng hải và ngoại giao khu vực”./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Shangri-la #Việt Nam-Singapore Singapore
