Tàu Hải quân Hoàng gia Hà Lan thăm cảng Hải Phòng

Chiều 29/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung tiếp và làm việc với phái đoàn tàu Hải quân Hoàng gia Hà Lan HNLMS De Ruyter.

Phát biểu chào mừng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung chia sẻ về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật, định hướng phát triển đô thị và cảng biển của thành phố.

Ông Đỗ Thành Trung chúc đoàn có những ngày tham quan ấn tượng tại Hải Phòng, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác Hà Lan trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực cảng biển.

Đại diện đoàn, bà Jeanette Morang, Đặc sứ của Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng, Chuẩn đô đốc, trưởng đoàn, cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của lãnh đạo cũng như người dân thành phố Cảng; tin tưởng Hải Phòng, Việt Nam và Hà Lan tiếp tục có sự hợp tác tốt đẹp, đặc biệt trong phát triển cảng thông minh, bền vững.

Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar cho biết sau hai năm kể từ chuyến thăm đầu tiên của một tàu Hải quân Hoàng gia Hà Lan tới Việt Nam, chuyến thăm của tàu HNLMS De Ruyter lần này tái khẳng định cam kết hợp tác bền chặt và lâu dài của Hà Lan đối với Việt Nam cũng như khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác hải quân, thượng tôn pháp luật quốc tế và tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tiếp phái đoàn Tàu Hải quân Hoàng gia Hà Lan HNLMS De Ruyter chào xã giao. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Tàu Hải quân Hoàng gia Hà Lan HNLMS De Ruyter thăm cảng Hải Phòng từ ngày 29/5 đến ngày 1/6. Chuyến thăm đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác ngày càng sâu sắc giữa Hà Lan và Việt Nam.

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, trong nhiều năm qua, quan hệ hợp tác giữa Hải Phòng và các đối tác Hà Lan không ngừng được thúc đẩy trên các lĩnh vực như cảng biển, logistics, phát triển đô thị, môi trường, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và giao lưu văn hóa.

Đến nay, Hà Lan có 17 dự án đầu tư trực tiếp tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư khoảng 361 triệu USD. Nhiều doanh nghiệp Hà Lan đang hoạt động hiệu quả tại thành phố, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải và logistics./.

