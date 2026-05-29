Vĩnh Long hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số

Chiều 29/5, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là chuyển từ tư duy quản lý hành chính, tư duy phục vụ sang tư duy kiến tạo phát triển.

Các địa phương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc sắp xếp ấp, khóm, khu phố; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm, khu phố.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long lưu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương cần chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp; hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số. Song song đó là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, nhất là kỹ năng số, năng lực quản lý, điều hành và xử lý tình huống thực tiễn.

Ngoài ra, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số tại cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Văn Hiếu cho biết ngay sau khi Trung ương ban hành các kết luận, quy định, hướng dẫn về sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Sau 1 năm triển khai thực hiện, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cơ bản được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, giảm các đầu mối trung gian, bảo đảm vận hành thông suốt, liên tục, không gián đoạn. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện tương đối đồng bộ, bước đầu gắn với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ mới. Đến nay, toàn tỉnh có gần 61.520 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó cấp tỉnh là khoảng 14.650 người.

Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đã tạo điều kiện giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Theo Cổng Dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Vĩnh Long đạt 99,93%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 99,56%; có 1.065.462 tài khoản được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc sắp xếp, xử lý tài sản công được triển khai đúng quy định. Toàn tỉnh hiện có 6.442 cơ sở nhà, đất; các cơ sở đã được tạm giao quản lý, đồng thời tỉnh đang xây dựng phương án xử lý, sắp xếp lại theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương đã triển khai hiệu quả các mô hình cải cách hành chính, chuyển đổi số, phối hợp liên ngành… mang lại kết quả thiết thực. Tiêu biểu như mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận đã khai thác hiệu quả hệ thống điều hành tác nghiệp, nền tảng số và mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận; mô hình gắn công tác dân vận với không gian số nhằm phát huy tương tác hai chiều giữa chính quyền với nhân dân, kịp thời tiếp nhận, xử lý kiến nghị, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền…

Bên cạnh kết quả đạt được, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa đồng bộ, kịp thời; khối lượng công việc tăng nhưng biên chế, cơ cấu tổ chức chưa được điều chỉnh tương xứng, dẫn đến áp lực công việc lớn.

Một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cấp xã còn hạn chế về kỹ năng quản lý, tham mưu, xử lý tình huống và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; một số hệ thống, cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ, liên thông, ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý công vụ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Giai đoạn 2026-2031, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo định hướng của Trung ương; đẩy mạnh sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị dân cư phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, chuẩn hóa quy trình xử lý công việc, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, tập trung xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số, bình dân học vụ số theo chỉ đạo của Trung ương; xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã, đầu tư hạ tầng công nghệ, bảo đảm vận hành đồng bộ các hệ thống thông tin phục vụ hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh hoàn thành sắp xếp trụ sở, tài sản công, trung tâm hành chính công theo quy định; khai thác hiệu quả trụ sở, tài sản dôi dư phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương; ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cấp trường học đáp ứng nhu cầu dạy và học./.

