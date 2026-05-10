Tàu buồm huấn luyện của hải quân Indonesia cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 10/5, tàu buồm huấn luyện KRI Bima Suci thuộc Hải quân Indonesia do Thuyền trưởng, Trung tá Sugeng Hariyanto làm Trưởng đoàn cùng 345 sỹ quan, thủy thủ, học viên đã cập bến cảng Sài Gòn-Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm xã giao Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 ngày.

Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam; đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển; Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng cùng ông Adam Mulawarman Tugio, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam cùng dự lễ đón tàu.

Chương trình diễu binh và biểu diễn âm nhạc do thủy thủ tàu KRI Bima Suci biểu diễn tại bến cảng Sài Gòn- Hiệp Phước. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngay sau lễ đón tàu, thủy thủ và nhóm nhạc của tàu KRI Bima Suci đã tổ chức chương trình diễn binh và biểu diễn trống, kèn ngay tại bến cảng Sài Gòn- Hiệp Phước.

Trong thời gian thăm Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ huy tàu và thủy thủ đoàn KRI Bima Suci sẽ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; thăm lãnh đạo Quân khu 7; tham gia một số hoạt động truyền thông, đối ngoại hữu nghị với cán bộ, chiến sỹ Vùng 2 Hải quân và nhân dân Thành phố.

Chuyến thăm góp phần thắt chặt quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam và Indonesia; tăng cường quan hệ hợp tác giữa lực lượng hải quân Việt Nam và Indonesia trong công tác trao đổi kinh nghiệm hàng hải; tìm kiếm và cứu nạn, các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Bên cạnh đó, chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh của tàu buồm huấn luyện Indonesia góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tàu buồm huấn luyện KRI Bima Suci của Hải quân Indonesia là thuyền buồm huấn luyện hải quân lớn nhất Đông Nam Á. Tàu KRI Bima Suci có chiều dài 111,2m (93,24), rộng 13,65m, cao 51,15m.

Boong chính cao khoảng 9,2 so với mực nước biển; có 3 cột buồm chính và 26 cánh buồm. Chiều cao tối đa của cột buồm là 49m tính từ bề mặt boong.

Tàu được đưa vào sử dụng năm 2017 với các trang thiết bị hàng hải tiên tiến, hiện đại và khả năng truyền dữ liệu kỹ thuật số.

Năm 2024, tàu KRI Bima Suci từng đến thăm cảng Hải Phòng./.

