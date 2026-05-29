Truyền thông Thái Lan đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, truyền thông Thái Lan đã đưa tin đậm nét trước, trong và sau chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tới Thái Lan, nhấn mạnh tuyên bố của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul rằng chuyến thăm mở ra cơ hội quan trọng để định hình quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước theo hướng cụ thể hơn, đặc biệt trong bối cảnh cả hai nền kinh tế đều thể hiện tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững.

Báo The Nation đánh giá việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tới tỉnh Udon Thani ngày 27/5 thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ cộng đồng kiều bào trước khi tiếp tục hành trình đến Bangkok cho thấy Việt Nam đặt giao lưu nhân dân ở vị trí trung tâm trong chuyến thăm, nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Thái Lan không chỉ giới hạn trong ngoại giao chính thức mà còn có nền tảng sâu sắc từ các cộng đồng gắn kết hai nước qua nhiều thế hệ.

Các báo Thái Lan cũng đưa tin đậm nét về lễ đón chính thức tại Phủ Thủ tướng, cuộc hội đàm giữa hai bên và việc trao đổi các thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin Charnvirakul.

Báo Bangkok Post dẫn lời Thủ tướng Anutin cho biết hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh, quốc phòng và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.

Về kinh tế, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp nhằm ứng phó với biến động kinh tế toàn cầu, đồng thời tạo điều kiện để khu vực tư nhân đóng vai trò lớn hơn trong thúc đẩy tăng trưởng.

Đề cập các thỏa thuận hợp tác được ký kết nhân dịp này, báo Khaosod cho rằng Biên bản ghi nhớ về phát triển Trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu (MRO) máy bay tại sân bay quốc tế U-Tapao, ký giữa Văn phòng Hành lang Kinh tế phía Đông (EECO) và Tập đoàn VietJet, là bước tiến quan trọng trong việc làm sâu sắc hợp tác công nghiệp giữa hai nước.

Truyền thông Thái Lan nhận định chuyến thăm chính thức từ ngày 27-29/5 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đã mở ra cơ hội để chính phủ và khu vực tư nhân chuyển hóa thiện chí chính trị thành hợp tác kinh doanh thực chất.

Báo The Nation dẫn lời ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam, cho rằng chuyến thăm đánh dấu bước chuyển sang “kỷ nguyên hợp tác mới,” với liên kết chuỗi cung ứng chặt chẽ hơn, chiến lược tăng trưởng bền vững và mục tiêu xây dựng một trung tâm sản xuất mạnh hơn trong ASEAN.

Về mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD trong thời gian tới, ông Sanan cho rằng mô hình hợp tác mới sẽ chuyển từ cạnh tranh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sang mô hình “1+1,” kết hợp thế mạnh của hai nước.

Thái Lan có lợi thế về vốn, logistics và nghiên cứu phát triển, trong khi Việt Nam có lợi thế về lao động và các hiệp định thương mại tự do với châu Âu và Mỹ. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ thu hút thêm dòng vốn đầu tư toàn cầu vào khu vực.

Trong bối cảnh cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch sang các ngành công nghiệp tương lai, bao gồm công nghiệp xanh, truyền thông Thái Lan nhận định hai nước đang hướng tới kết nối mô hình kinh tế Sinh học-Tuần hoàn-Xanh (BCG) của Thái Lan với chiến lược phát thải ròng bằng “0” và chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Điều này sẽ được triển khai thông qua đầu tư chung vào năng lượng sạch, công nghệ carbon thấp và nông nghiệp thông minh, qua đó nâng cấp chuỗi cung ứng và tăng khả năng cạnh tranh bền vững theo tiêu chuẩn môi trường toàn cầu mới./.

Việt Nam-Thái Lan tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tại buổi hội kiến Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu chiều 28/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Thái Lan và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng điểm.

