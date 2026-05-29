Tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Singapore

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tục triển khai và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Nguyễn Hồng Điệp
Lãnh đạo Singapore đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Changi, Singapore. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Theo đặc phái viên TTXVN, rạng sáng 29/5 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Changi (Singapore) bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân.

Trong thời gian ở Singapore, nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La ngày 29/5.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Singapore có: Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Josephine Teo; Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh; Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Zhou Suli. Về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh và Phu nhân cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việt Nam và Singapore là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị và hợp tác năng động, thực chất và hiệu quả trong khu vực Đông Nam Á.

Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN.

Việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2025 là bước phát triển có ý nghĩa rất quan trọng, phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao, sự gắn bó lợi ích ngày càng sâu sắc và tầm nhìn chiến lược chung của hai nước trong bối cảnh mới.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tục triển khai và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Changi, Singapore. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm Cấp Nhà nước tới Singapore

Rạng sáng 29/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Singapore bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5/2026 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam cùng Phu nhân và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri- La theo lời mời của Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Thủ tướng Thái Lan Thananon Charnvirakul thăm Bảo tàng Dệt may Hoàng Thái hậu Sirikit trong khuôn viên Cung điện Hoàng gia Thái Lan. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm bảo tàng tại Bangkok

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 28/5/2026, sau lễ đón tại Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok, bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - đã có cuộc gặp với Phu nhân Thủ tướng Thái Lan - bà Thananon Charnvirakul. Trong trang phục truyền thống của phụ nữ Thái Lan - món quà tình cảm mà Phu nhân Thananon Charnvirakul trân trọng gửi tặng trước đó, Phu nhân Ngô Phương Ly đã cùng thăm chùa Phật Ngọc và Bảo tàng Dệt may Hoàng Thái hậu Sirikit trong khuôn viên Cung điện Hoàng gia Thái Lan.

