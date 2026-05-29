Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng MTTQ đoàn kết nhân dân, gắn kết các tôn giáo

Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570, chiều 29/5, tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga trân trọng chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất của bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới toàn thể chư tôn đức giáo phẩm cùng tăng ni, cư sĩ, phật tử Phật giáo Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, cùng đón Đại lễ Phật đản an vui.

Bà Hà Thị Nga khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn ghi nhận những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời gian qua, nhất là đất nước trải qua nhiều khó khăn, thách thức do biến đổi khí hậu, thiên tai, mưa lũ...

Trong bối cảnh đó, tinh thần yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đặc biệt là sự chung tay, góp sức của các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự hưởng ứng nhiệt tình của các vị chức sắc, tăng, ni, phật tử, thực hiện tinh thần sống "tốt đời đẹp đạo," góp phần cùng với địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Theo bà Hà Thị Nga, Đại lễ Phật đản lần này diễn ra sau thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng; thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đặc biệt là ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã đề ra nhiều chương trình hành động cụ thể, với các khâu đột phá, trong đó chú trọng phát huy vai trò của các tôn giáo, góp sức xây dựng đất nước phồn thịnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Bà Hà Thị Nga mong muốn, thời gian tới, Hòa thượng Thích Thanh Quyết cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Học viện Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục hoạt động hiệu quả, kế thừa sứ mệnh hoằng dương Phật pháp và phụng sự nhân sinh, thực sự là nơi hội tụ tâm, đức và trí tuệ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Quyết khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Học viện Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc đoàn kết nhân dân, gắn kết các tôn giáo; bám sát đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội,” góp phần thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động trong thời gian tới./.

