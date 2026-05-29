Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 3/6, hội tụ 780 đại biểu ưu tú

Ngày 29/5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức họp cung cấp thông tin về Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 3-5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tham dự Đại hội có 780 đại biểu ưu tú, là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương, đơn vị trong cả nước; đồng thời đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam được tổ chức với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển.”

Chủ đề Đại hội là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động; phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời Đại hội sẽ xem xét sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Chương trình Đại hội diễn ra trong 2,5 ngày. Ngày 3/6/2026, Đại hội tiến hành phiên thứ nhất và các phiên thảo luận chuyên đề tại 5 trung tâm thảo luận.

Ngày 4/6/2026 diễn ra phiên trọng thể Đại hội với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phiên trọng thể được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam; phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam và truyền trực tuyến trên các nền tảng số của Công đoàn Việt Nam. Cũng trong ngày này, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Ngày 5/6/2026, Thủ tướng Chính phủ sẽ trao đổi, thảo luận với đại biểu Đại hội về chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.” Sau đó, Đại hội tiến hành phiên bế mạc và ra mắt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận tại 5 trung tâm chuyên đề, tập trung vào những nội dung lớn, trọng tâm của nhiệm kỳ 2026-2031.

Các nội dung thảo luận gồm: Công đoàn đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia phát triển Đảng trong công nhân.

Đại hội cũng thảo luận về đổi mới toàn diện tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi đoàn viên; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và công tác nữ công trong giai đoạn hiện nay; triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt,” góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam tiếp tục thể hiện quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động; đồng thời là cơ sở chính trị-xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước./.

