Điều tra bổ sung vụ nhận hối lộ cấp phép hành nghề y, dược tại Sở Y tế Hà Nội

Ngày 29/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ khi cấp phép hành nghề y, dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, sau khi xem xét vụ án, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung một số nội dung, tình tiết trong vụ án.

Trong số 16 bị cáo, có 11 bị cáo nguyên là cán bộ của Sở Y tế thành phố Hà Nội, bao gồm 8 bị cáo thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân - Sở Y tế thành phố Hà Nội: Tô Tử Anh (sinh năm 1962, cựu Phó Trưởng phòng), Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1970, Trưởng phòng), Trần Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1972, Phó Trưởng phòng), Đỗ Thị Hương (sinh năm 1988, chuyên viên), Nguyễn Thị Huy (sinh năm 1968, cán bộ), Vũ Việt Phong (sinh năm 1972, cán bộ), Đỗ Đình Long (sinh năm 1995, chuyên viên), Vũ Thị Bích Ngọc (sinh năm 1962, cán bộ hưu trí); có 3 bị cáo khác thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội gồm: Ngô Thị Hồng Phương (sinh năm 1969, chuyên viên Văn phòng), Nguyễn Đình An (sinh năm 1985, nhân viên Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội), Đỗ Doãn Tiến (sinh năm 1977, lái xe).

Năm bị cáo còn lại trong vụ án đều ở Hà Nội gồm: Nguyễn Thị Bích (sinh năm 1984, ở xã Thuận An), Bùi Lan Anh (sinh năm 1985, dược sỹ, ở xã Phúc Thịnh), Trần Thị Chiến (sinh năm 1988, ở phường Xuân Phương), Nguyễn Thị Thu Hoài (sinh năm 1978, ở phường Bạch Mai), Nguyễn Thị Hải Yến (sinh năm 1975, ở phường Phúc Lợi).

9 bị cáo: Nguyễn Thị Huy, Tô Tử Anh, Nguyễn Văn Đức, Trần Thị Bạch Tuyết, Đỗ Đình Long, Đỗ Doãn Tiến, Vũ Việt Phong, Đỗ Thị Hương, Ngô Thị Hồng Phương bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự.

Bảy bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” theo quy định tại Điều 365 - Bộ luật Hình sự.

Trong 16 bị cáo, có 5 bị cáo bị tạm giam, 11 bị cáo được tại ngoại.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội thành lập các đoàn trực tiếp đi thẩm định, kiểm tra, hậu kiểm tại cơ sở tư nhân về việc cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) và cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Từ năm 2019 đến năm 2024, lợi dụng các quy định pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và một số chuyên viên, cán bộ tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội đã có hành vi nhận hối lộ nhằm “tạo điều kiện,” hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm trong hoạt động thẩm định cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh. Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ là hơn 3,8 tỷ đồng./.

