An Giang: Tiếp nhận 109 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng Campuchia trao trả

Trưa 29/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tiếp nhận 109 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng Campuchia bàn giao.

Số công dân trên có hộ khẩu thường trú chủ yếu tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ xuất cảnh sang Campuchia qua nhiều thời điểm và nhiều cửa khẩu khác nhau.

Qua xác minh ban đầu, các công dân sang Campuchia làm thuê và bị Tổng cục Di trú-Bộ Nội vụ Campuchia trục xuất vì vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, lao động, cư trú của Campuchia.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khai báo y tế, chăm sóc sức khoẻ và hoàn tất thủ tục pháp lý ban đầu.

Đáng chú ý, trong đợt tiếp nhận này, qua công tác sàng lọc, nắm tình hình và phối hợp đối ngoại, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện nhiều trường hợp đã được giải cứu bàn giao (trục xuất) về Việt Nam trước đó và bị phía Campuchia đưa vào diện “cấm nhập cảnh,” thế nhưng những người này vẫn tiếp tục xuất nhập cảnh trái phép sang Campuchia.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên đã bàn giao số công dân nói trên cho Phòng Cảnh sát xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ thông tin và bàn giao cho các địa phương theo quy định của pháp luật./.

