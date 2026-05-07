Đồng Nai tiếp nhận 18 công dân do Campuchia trao trả

Ngày 7/5, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (xã Lộc Thạnh, thành phố Đồng Nai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 18 công dân Việt Nam do phía Campuchia bàn giao.

Theo thông tin ban đầu, trong số các công dân được tiếp nhận có 3 nam và 15 nữ, có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Phần lớn những người này làm việc tại các cơ sở massage ở Campuchia và bị lực lượng chức năng nước sở tại tạm giữ trước khi bàn giao về Việt Nam.

Sau khi hoàn tất thủ tục ký biên bản bàn giao, lực lượng chức năng tiến hành phỏng vấn, thu thập thông tin ban đầu, sàng lọc, phân loại và xác minh từng trường hợp để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong đó, các cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý kiểm tra dấu hiệu liên quan đến hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, mua bán người và các vi phạm pháp luật khác.

Những trường hợp cần thiết sẽ được bàn giao cho công an các tỉnh, thành phố nơi công dân cư trú hoặc thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý.

Cùng với công tác tiếp nhận, các lực lượng chức năng cũng tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân và bổ sung các nội dung mới phát sinh trong quá trình tiếp nhận, phân loại, xác minh và xử lý công dân được trao trả.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai, từ đầu năm 2026 đến nay, đây là đợt thứ hai lực lượng chức năng tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả, với tổng số 362 công dân đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước./.

Tiếp nhận 226 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tiếp nhận tổng cộng gần 400 công dân Việt Nam từ nước bạn Campuchia trao trả.