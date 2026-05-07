Đồng Nai đảm bảo nguồn đá xây dựng cho các công trình trọng điểm phía Nam

Ngày 7/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cho biết trên địa bàn Đồng Nai hiện có 46 mỏ đá đang hoạt động với công suất được cấp phép 42 triệu m3/năm.

Trong số đó, công suất khai thác thực tế mỗi năm có thể đạt hơn 30 triệu m3, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đá xây dựng phục vụ các dự án trên địa bàn thành phố và dự án trọng điểm khu vực phía Nam.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, thống kê ban đầu cho thấy năm 2026 các dự án trọng điểm (đa số là dự án giao thông) trên địa bàn Đồng Nai và các địa phương khu vực phía Nam cần khoảng 15 triệu m3 đá.

Tuy nhiên, ở Đồng Nai và khu vực phía Nam đang và sẽ triển khai nhiều dự án, nhu cầu đá sẽ có những biến động. Để cân đối cung-cầu, Đồng Nai yêu cầu các ban quản lý dự án khu vực của thành phố rà soát lại nhu cầu về mặt hàng này.

Đồng Nai là địa phương có nguồn đá xây dựng lớn nhất khu vực phía Nam. Hiện thành phố đã công khai thông tin các mỏ đá đủ điều kiện hoạt động đến chủ đầu tư dự án. Các chủ đầu tư dự án không nên ủy quyền cho nhà thầu mà cần trực tiếp liên hệ, làm việc với mỏ đá để thống nhất các vấn đề liên quan đến nguồn cung vật liệu. Trường hợp chủ đầu tư gặp khó khăn, vướng mắc về nguồn cung đá phải báo cáo để Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai hỗ trợ, tiếp cận nguồn cung đá phục vụ thi công dự án.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, năm 2025, Thủ tướng Chính phủ giao Đồng Nai đảm bảo nguồn vật liệu (chủ yếu đá xây dựng) phục vụ các dự án giao thông trọng điểm quốc gia.

Thời gian qua, Đồng Nai đã chấp thuận cho nhiều doanh nghiệp áp dụng cơ chế đặc thù trong khai thác khoáng sản phục vụ dự án giao thông trọng điểm quốc gia; xử lý các vướng mắc về pháp lý tại các mỏ khoáng sản, qua đó tăng công suất khai thác tại các mỏ đá.

Năm 2025 Đồng Nai đã phân khai hơn 4,9 triệu m3 đá phục vụ sân bay Long Thành; gần 1,9 triệu m3 phục vụ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 1,7 triệu m3 phục vụ các dự án giao thông trọng điểm tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Năm 2026, Đồng Nai sẽ triển khai hàng loạt dự án giao thông lớn như đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh, đường sắt kết nối sân bay Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh, cầu Cát Lái, cầu Long Hưng và nâng cấp, xây mới nhiều đường tỉnh, nhu cầu đá phục vụ các dự án rất lớn./.

