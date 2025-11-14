Tỉnh Đồng Nai chấp thuận cơ chế đặc thù khai thác cho 7 mỏ đá

Ngày 14/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai cho biết đến nay tỉnh đã chấp thuận cho 7 mỏ đá tại cụm mỏ đá Thiện Tân, Tân Cang và Núi Nứa được áp dụng cơ chế đặc thù trong khai thác khoáng sản theo Nghị quyết 168/NQ-CP và Nghị quyết 02/2025/NQ-CP (cùng ban hành vào tháng 6/2025) của Chính phủ.

Cụ thể, 7 mỏ đá được tăng tối đa 50% công suất khai thác so với giấy phép đã cấp. Các mỏ này đều phù hợp quy hoạch sử dụng đất và tham gia cung ứng vật liệu cho các dự án quốc gia, công trình trọng điểm ngành giao thông.

Khi áp dụng cơ chế đặc thù các mỏ được rút gọn các thủ tục hành chính, tháo gỡ nhanh vướng mắc pháp lý. Điều này giúp tăng nguồn cung vật liệu, giảm nguy cơ thiếu hụt đá phục vụ dự án trọng điểm quốc gia, góp phần đảm bảo tiến độ các dự án.

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai đang tiếp tục rà soát và khuyến khích doanh nghiệp khai thác đá đăng ký áp dụng cơ chế đặc thù theo các nghị quyết của Chính phủ.

Đồng Nai được coi là “thủ phủ” đá của Việt Nam với trữ lượng còn lại khoảng 265 triệu m3; toàn tỉnh có hơn 30 mỏ đá đang hoạt động, trong đó có 23 mỏ có khả năng cung cấp vật liệu cho các dự án trọng điểm quốc gia.

Năm 2025, các mỏ đá tại Đồng Nai có thể khai thác khoảng 12 triệu m3.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, đá của Đồng Nai là nguồn cung chính phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia khu vực phía Nam như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án đường Hồ Chí Minh, cao tốc Bắc-Nam, mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Đến nay, các mỏ đá trên địa bàn Đồng Nai đã ký hợp đồng cung cấp khoảng 8 triệu m3 đá phục vụ dự án trọng điểm.

Trong số đó, riêng sân bay Long Thành được cung cấp gần 4 triệu m3.

Thời gian qua, hầu hết tỉnh, thành khu vực phía Nam đã liên hệ với Đồng Nai đề nghị tỉnh cung cấp đá để triển khai các dự án của địa phương. Tuy nhiên, do nhu cầu quá lớn nên hiện nay các mỏ ở Đồng Nai không cung cấp đủ đá cho dự án ngoài tỉnh./.

Công trường khai thác đá ở Đồng Nai vẫn hoạt động dù đã bị xử phạt Theo phản ánh của người dân địa phương, nhiều tháng trở lại đây, hoạt động khai thác đá diễn ra trái phép tại một khu vực có diện tích lớn, thuộc xã Phú Trung, tỉnh Đồng Nai.