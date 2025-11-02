Đồng Nai dư thừa gần 13 triệu m3 vật liệu san lấp từ các mỏ khai thác đá

Ngày 2/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai cho biết hiện trên địa bàn Đồng Nai đang tồn đọng, dư thừa gần 13 triệu m3 vật liệu san lấp tại các mỏ khai thác đá.

Khối lượng vật liệu san lấp nêu trên chủ yếu là đất san lấp và đá phong hóa phát sinh trong quá trình khai thác khoáng sản tại các mỏ đá xây dựng (bóc tầng phủ để khai thác đá).

Hiện hầu hết các mỏ đá ở Đồng Nai đều có khối lượng vật liệu san lấp dư thừa, trong đó cụm mỏ đá Tân Cang (thuộc phường Phước Tân) dư nhiều nhất, điển hình như mỏ Tân Cang 9 dư khoảng 3,5 triệu m3; Tân Cang 6 dư khoảng 3,4 triệu m3; Tân Cang 7 dư khoảng 2,5 triệu m3.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, sau khi tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, các mỏ đá trên địa bàn Đồng Nai đã tăng công suất khai thác để phục vụ hàng loạt dự án trọng điểm phía Nam như Sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, các tuyến cao tốc phía Nam, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, đường Hồ Chí Minh.

Việc tăng công suất khai thác đá khiến các mỏ phát sinh, tồn đọng khối lượng lớn vật liệu san lấp; để tiếp tục đẩy mạnh khai thác đá, các mỏ cần nhanh chóng giải phóng khối lượng vật liệu này.

Hiện, chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án khu vực phía Nam chưa liên hệ với doanh nghiệp khai thác đá để thu hồi, sử dụng nguồn vật liệu san lấp dư thừa.

Để xử lý nguồn vật liệu này, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai đã khảo sát, làm việc với các doanh nghiệp khai thác đá, qua đó thống nhất kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai thông báo rộng rãi thông tin về vật liệu san lấp tại các mỏ đá cho các Ban quản lý dự án và nhà thầu được biết, từ đó chủ động phối hợp nhằm tiếp nhận, sử dụng khối lượng vật liệu san lấp, góp phần tạo mặt bằng phục vụ khai thác đá.

Sau ngày 15/11/2025, nếu các Ban quản lý dự án không có văn bản phản hồi về nhu cầu vật liệu san lấp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai sẽ tổng hợp, báo cáo tỉnh Đồng Nai xem xét, chỉ đạo phương án xử lý tiếp theo.

Đồng Nai được coi là “thủ phủ” đá của Việt Nam với trữ lượng còn lại khoảng 265 triệu m3. Năm 2025, các mỏ đá tại Đồng Nai có thể khai thác khoảng 12 triệu m3./.

Đà Nẵng khẩn trương đấu giá 14 mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị khẩn trương đấu giá 14 mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đồng thời, khoanh định cấp phép nhiều mỏ khai thác khác theo hình thức tận thu...