Bình Dương: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại bảy mỏ đá, mỏ cát

Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 4/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết tỉnh đã quyết định điều chỉnh Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 26/09/2016 về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm đưa bảy khu vực mỏ đá và mỏ cát vào danh sách đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Cụ thể, theo Thông báo số 365/TB-UBND ngày 20/10/2023, mỏ đá xây dựng Tam Lập tại xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, với diện tích 29,15ha, do Công ty Xây Dựng U&I đầu tư thăm dò năm 2011 nhưng chưa hoàn tất thủ tục cấp phép, đã được đưa vào khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Theo Thông báo số 58/TB-UBND ngày 07/03/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng thống nhất đưa ba mỏ đá xây dựng vào danh sách đấu giá quyền khai thác khoáng sản, do các chủ đầu tư chưa hoàn tất thủ tục cấp phép như: Mỏ đá xây dựng Thường Tân 7 (khu II) tại xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, diện tích 25ha, do Công ty Miền Đông làm chủ đầu tư; mỏ đá xây dựng tại xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, diện tích 39,55ha, do Công ty Hưng Thịnh làm chủ đầu tư; mỏ đá xây dựng Phước Vĩnh tại huyện Phú Giáo, diện tích 10ha, do Công ty Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, còn có ba điểm mỏ cát xây dựng tại khu vực suối nhánh trong lòng hồ Dầu Tiếng, với tổng diện tích 60,34ha, chưa được cấp giấy phép thăm dò, khai thác cho đơn vị nào.

Theo Nghị định 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, ba điểm mỏ này cũng sẽ được đưa vào khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Vì vậy, quyết định điều chỉnh này của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhằm loại bỏ bảy khu vực mỏ ra khỏi khu vực không phải đấu giá quyền khai thác khoáng sản và đưa vào khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Mỏ đá xây dựng Tam Lập, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, diện tích 29,15ha; mỏ đá xây dựng Thường Tân 7 (khu II), xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, diện tích 25 ha; mỏ đá xây dựng tại xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, diện tích 19,55ha; mỏ đá xây dựng Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, diện tích 10ha; mỏ cát xây dựng Suối nhánh số 1-1, Hồ Dầu Tiếng, diện tích 20,61ha; mỏ cát xây dựng Suối nhánh số 2, Hồ Dầu Tiếng, diện tích 20ha; mỏ cát xây dựng Suối nhánh số 5-2, Hồ Dầu Tiếng, diện tích 19,73ha.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương sẽ xây dựng kế hoạch đấu giá và phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Đối với các mỏ đã có kết quả thăm dò, đơn vị trúng đấu giá sẽ phải hoàn trả chi phí thăm dò cho các đơn vị đã thăm dò theo quy định của pháp luật về khoáng sản./.

