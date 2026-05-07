Thanh Hóa: Trao trả 500 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Ngày 7/5, theo thông tin từ Công an phường Nguyệt Viên (tỉnh Thanh Hóa), phát hiện tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được 500 triệu đồng từ người lạ chuyển đến, anh Đỗ Trung Cương (sinh năm 1982, trú tổ dân phố Nghĩa Sơn 2, phường Nguyệt Viên) đã chủ động đến cơ quan Công an trình báo để tìm người trả lại.

Cụ thể, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 4/5/2026, tài khoản ngân hàng của anh Đỗ Trung Cương bất ngờ nhận được số tiền 500 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết chuyển đến.

Sau khi kiểm tra, đối chiếu thông tin giao dịch, anh Cương xác định đây không phải khoản tiền liên quan đến công việc hay giao dịch cá nhân của mình. Vì vậy, anh đã chủ động trình báo cơ quan Công an.

Anh Cương chia sẻ, anh thường xuyên theo dõi các nội dung tuyên truyền trên trang Facebook của Công an phường Nguyệt Viên. Đồng thời, được lực lượng Công an cơ sở thường xuyên tuyên truyền về ý thức chấp hành pháp luật nên khi sự việc xảy ra, anh đã nhanh chóng trình báo để hỗ trợ người chuyển tiền nhầm tìm lại tài sản.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Nguyệt Viên đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh chủ tài khoản chuyển tiền. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định, người chuyển nhầm là chị Đặng Thị Kim Liên (sinh năm 1979, trú tại Phú Xuyên, thành phố Hà Nội). Thời điểm này, chị Liên cũng đang hoang mang, lo lắng vì số tiền lớn chuyển nhầm nhưng chưa thể liên hệ được với người nhận.

Sau đó, cán bộ Công an phường Nguyệt Viên đã nhanh chóng liên hệ, hướng dẫn chị Đặng Thị Kim Liên các thủ tục cần thiết để hai bên phối hợp giải quyết vụ việc. Sau khi hoàn tất xác minh theo đúng quy định của pháp luật, toàn bộ số tiền 500 triệu đồng đã được anh Đỗ Trung Cương trao trả đầy đủ cho chị Liên.

Nhận lại tài sản, chị Liên không giấu được xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Đỗ Trung Cương cùng cán bộ, chiến sỹ Công an phường Nguyệt Viên.

Hành động đẹp của anh Đỗ Trung Cương cùng sự hỗ trợ trách nhiệm, tận tụy của Công an phường Nguyệt Viên đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng trung thực, tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.

Trước đó, chiều 11/4/2026, Trung tá Lê Thị Ngà, Phó Giám đốc Nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh (Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Thanh Hóa) nhận được 100 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân. Bất ngờ vì nhận được số tiền lớn, Trung tá Lê Thị Ngà đã chủ động rà soát toàn bộ các mối quan hệ và giao dịch kinh tế của bản thân cũng như gia đình, qua đó xác định không có bất kỳ liên hệ nào với người chuyển tiền. Sau đó, Trung tá Lê Thị Ngà đã báo cáo lãnh đạo Phòng Hậu cần để xin ý kiến chỉ đạo xác minh, xử lý theo quy định.

Với tinh thần khẩn trương, thông tin về người chuyển khoản nhầm đã nhanh chóng được xác định là chị N.T.N.A (trú tại số 100 đường Trịnh Tùng, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa). Do sơ suất trong quá trình giao dịch, chị đã chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của Trung tá Lê Thị Ngà.

Trên cơ sở kết quả xác minh, ngày 14/4/2026, đại diện chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh cùng Trung tá Lê Thị Ngà đã trực tiếp đến gia đình chị N.T.N.A để trao trả đầy đủ số tiền nêu trên…/.

