Đồng Tháp công nhận thêm 3 xã đảo giữa sông Tiền

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thành Ngại vừa ký Quyết định số 1362/QĐ-UBND công nhận các xã Tân Long, Long Phú Thuận và Long Khánh là xã đảo.

Ba địa phương trên đều là các xã cù lao, nằm giữa sông Tiền, đáp ứng các tiêu chí để được công nhận là xã đảo theo Quyết định số 40/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận xã đảo và xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.” Các xã có toàn bộ diện tích tự nhiên là cù lao biệt lập với đất liền, có điều kiện tương tự đảo và có cư dân sinh sống ổn định.

Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các xã đảo Tân Long, Long Khánh và Long Phú Thuận được thực hiện các chính sách đối với xã đảo theo quy định hiện hành (nổi bật là Quyết định 40/2025/QĐ-TTg), gồm ưu đãi đặc thù về phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục và chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức… Các chính sách này nhằm đảm bảo an ninh, quốc phòng và ổn định đời sống dân cư.

Ông Phạm Hữu Trắng, ngụ ấp Phú Hòa A, xã Long Phú Thuận cho biết, nhiều năm qua gia đình ông sống bằng nghề trồng hành, hẹ và rau màu trên diện tích khoảng 4.000 m². Ông bày tỏ phấn khởi khi địa phương được công nhận là xã đảo. Theo ông, thời gian qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và sự đồng thuận của người dân, cơ sở hạ tầng địa phương đã có nhiều khởi sắc.

Việc được công nhận là xã đảo sẽ giúp Long Phú Thuận có thêm điều kiện hưởng các chính sách ưu đãi đặc thù, nhất là trong phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Ba xã đảo Tân Long, Long Khánh và Long Phú Thuận được bao bọc bởi sông Tiền, giáp tỉnh An Giang và kết nối với đất liền chủ yếu bằng phà, đò ngang. Khu vực có nguồn nước ngọt dồi dào quanh năm, đất đai màu mỡ, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Tuy nhiên, do đặc thù là các xã cù lao nên đời sống và sản xuất của người dân vẫn chịu nhiều tác động của thiên tai, đặc biệt là tình trạng sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp. Hệ thống sông, kênh, rạch chằng chịt cùng hạ tầng giao thông chưa đồng bộ cũng khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa còn gặp khó khăn.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 1/7/2025, xã Long Phú Thuận được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Long Thuận, Phú Thuận A cùng ấp Phú Lợi A, Phú Lợi B của xã Phú Thuận B (huyện Hồng Ngự cũ), có diện tích hơn 56,5 km² và dân số trên 61.000 người.

Xã Tân Long thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã Tân Hòa, Tân Huề, Tân Long, Tân Bình, Tân Quới (của huyện Thanh Bình cũ) và ấp Phú Trung (xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự cũ), có diện tích tự nhiên 94,86 km2, quy mô dân số hơn 76.700 người. Trong khi đó, xã Long Khánh được hình thành từ việc sáp nhập hai xã Long Khánh A và Long Khánh B (huyện Hồng Ngự cũ), có diện tích 29 km² với gần 36.000 dân.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ký quyết định công nhận xã Tân Thới, xã Tân Phú Đông sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 là xã đảo./.

