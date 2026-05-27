An Giang tiếp nhận 137 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả

Trưa ngày 27/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 137 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Số công dân trên có hộ khẩu thường trú chủ yếu tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ xuất cảnh sang Campuchia qua nhiều thời điểm và nhiều cửa khẩu khác nhau.

Qua xác minh ban đầu, các công dân sang Campuchia làm thuê và bị Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia trục xuất do vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, lao động và cư trú của Campuchia.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức khai báo y tế, chăm sóc sức khỏe và hoàn tất các thủ tục pháp lý ban đầu.

Sau đó, đơn vị bàn giao 137 công dân cho Phòng Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, trong đợt tiếp nhận này, qua công tác sàng lọc, nắm tình hình và phối hợp đối ngoại, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Ngô Văn Đại (sinh năm 1995, quê tỉnh Thanh Hóa).

Đối tượng bị truy nã về các hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Gây rối trật tự công cộng” theo các quyết định truy nã số 621 ngày 12/1/2026 và số 3837 ngày 8/3/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đang hoàn tất thủ tục để bàn giao đối tượng truy nã Ngô Văn Đại cho Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý theo quy định pháp luật./.

