Kết nối, giới thiệu và quảng bá các không gian sáng tạo Hà Nội bằng công cụ số

Ngày 29/5, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình công bố Bản đồ Mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội và kích hoạt chuỗi hoạt động của mạng lưới trong giai đoạn mới.

Bản đồ được xây dựng như một nền tảng số nhằm kết nối, giới thiệu và quảng bá các không gian sáng tạo; hỗ trợ cập nhật thông tin hoạt động, sự kiện và các chương trình sáng tạo trên địa bàn thành phố. Thông qua hệ thống này, các không gian sáng tạo có thể chủ động đăng tải thông tin, quảng bá dự án, kết nối với cộng đồng và tham gia các hoạt động chung của mạng lưới.

Theo Ban Tổ chức, Bản đồ số các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội không chỉ là một công cụ công nghệ, mà còn là một nhịp cầu kết nối các không gian sáng tạo đang hiện hữu khắp Thủ đô; kết nối những người làm sáng tạo với công chúng.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển về số lượng, chất lượng hoạt động của mạng lưới các không gian sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội ngày càng được nâng cao, từng bước đi vào thực chất và phát huy hiệu quả rõ nét trong đời sống văn hóa-xã hội.

Ban Tổ chức kỳ vọng bản đồ sẽ trở thành công cụ hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu sáng tạo của Hà Nội, tăng cường kết nối giữa các không gian sáng tạo, thúc đẩy hợp tác liên ngành và lan tỏa các giá trị văn hóa sáng tạo trong cộng đồng.

Bà Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho rằng các không gian sáng tạo hiện nay không đơn thuần là địa điểm tổ chức hoạt động nghệ thuật, mà đang trở thành những “điểm kết nối tri thức” - nơi hình thành các ý tưởng mới, các giá trị mới cho xã hội đương đại.

Việc giới thiệu, quảng bá các không gian văn hóa sáng tạo trên Bản đồ Mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu sáng tạo của Hà Nội, tăng cường kết nối giữa các không gian sáng tạo, thúc đẩy hợp tác liên ngành và lan tỏa các giá trị văn hóa sáng tạo trong cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam khẳng định UNESCO rất vinh dự được đồng hành cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trong việc xây dựng Bản đồ số các Không gian sáng tạo tại Hà Nội như một công cụ nhằm tăng cường khả năng hiển thị, tiếp cận và kết nối giữa các không gian sáng tạo năng động của thành phố.

Vượt lên trên vai trò của một công cụ số, ông Jonathan Baker kỳ vọng Bản đồ có thể đưa sáng tạo hiện diện nhiều hơn trong đời sống thường nhật của đô thị và trở nên gần gũi hơn với công chúng thông qua đổi mới kỹ thuật số. Đây còn là sự phản ánh tầm nhìn đang phát triển của Hà Nội với tư cách một Thành phố Sáng tạo, nơi văn hóa được nhìn nhận không chỉ như ký ức và bản sắc, mà còn là động lực đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng và phát triển bền vững./.

Nhiều mô hình hoạt động sáng tạo đã góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa văn hóa, du lịch, giáo dục và công nghệ số; tạo thêm nguồn lực xã hội hóa cho phát triển văn hóa; đóng góp tích cực vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; đồng thời lan tỏa tinh thần sáng tạo, kết nối cộng đồng và quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội năng động, giàu bản sắc. Các không gian sáng tạo cũng từng bước trở thành điểm kết nối quan trọng giữa cộng đồng sáng tạo, nghệ sỹ, nhà thiết kế, kiến trúc sư, doanh nghiệp văn hóa và công chúng; góp phần hình thành hệ sinh thái sáng tạo đa dạng và giàu tiềm năng phát triển. Việc kích hoạt Bản đồ Mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội là bước hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam.