Triển lãm Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 có gì hấp dẫn?

Nhân dịp kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức Triển lãm Không gian Truyền thống và Sáng tạo 2025 từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh.

Triển lãm trải rộng trên diện tích khoảng 15.000m2 của khu sân Đông, Trung tâm Triển lãm Quốc gia, trong khuôn khổ triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội 80 năm của đất nước.

Sự kiện hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách cơ hội trải nghiệm sự giao thoa độc đáo giữa di sản văn hóa truyền thống và tinh thần sáng tạo hiện đại, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp, giá trị và bản sắc văn hóa Thăng Long-Hà Nội.

Với chủ đề “Tinh hoa Thăng Long,” triển lãm tổ chức 6 không gian chủ đề chính, được sắp đặt như một dòng chảy xuyên suốt từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, nhằm tôn vinh những tinh hoa đã hun đúc nên bản sắc văn hóa Thăng Long, đồng thời hội tụ và lan tỏa các ý tưởng sáng tạo, tinh thần tiên phong và khát vọng vươn tầm của Thủ đô.

Tất cả những tinh hoa làng nghề, từ lịch sử đến sản phẩm và đôi tay tài hoa của các nghệ nhân đều được thể hiện ở không gian đầu tiên: Không gian trình diễn nghệ nhân làng nghề có chủ đề “Tinh hoa phố nghề.”

Phối cảnh không gian trình diễn làng nghề.

Tiếp đó là Không gian trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ với chủ đề "Dấu ấn Thăng Long." Khách tham quan không chỉ được chiêm ngưỡng những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc của Hà Nội, từ gốm sứ, mây tre đan, thêu ren đến đồ gỗ điêu khắc, mà còn có thể theo dõi trực tiếp các công đoạn chế tác sản phẩm do các nghệ nhân thực hiện.

Trong khi đó, Không gian Sáng tạo với chủ đề "Công nghệ tiên phong" trưng bày các sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại, thiết kế sáng tạo và các ý tưởng mới mẻ, chứng minh tinh thần không ngừng đổi mới của người dân Thủ đô.

Không gian ngoài trời với những chủ đề "Về miền di sản,” "Làng trong phố...," giúp khách tham quan tìm hiểu về các giá trị lịch sử, văn hóa, các di tích quan trọng của Thủ đô qua nhiều thời kỳ.

Đây cũng là dịp để người trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên, kết nối với lịch sử, hiểu sâu sắc hơn về nguồn cội văn hóa của mình.

Đặc biệt hấp dẫn là Không gian ẩm thực với chủ đề "Vị ngon Hà Thành," tôn vinh những món ăn đã góp phần định hình bản sắc văn hóa ẩm thực đất Thăng Long như Cốm Vòng, ô mai, sen Bách Diệp hồ Tây, kẹo truyền thống Hà Nội, Chè Lam, Chè kho Bằng An,…

Du khách và nhân dân Thủ đô cũng sẽ được trải nghiệm và hiểu thêm về các di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội qua việc trình diễn hát Xẩm - chủ đề về Thăng Long; trình diễn thời trang áo dài Trạch Xá; biểu diễn trích đoạn Tuồng...

Ban tổ chức cho biết Triển lãm mở cửa từ 9h00 đến 22h00 hàng ngày và miễn phí vé vào cửa, nhằm khuyến khích mọi người, đặc biệt là giới trẻ, đến trải nghiệm, học hỏi và cảm nhận vẻ đẹp văn hóa truyền thống kết hợp với sáng tạo hiện đại.

Triển lãm không chỉ là cơ hội quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa mà còn là dịp để Hà Nội thể hiện vai trò tiên phong trong việc bảo tồn di sản, đồng thời thúc đẩy sáng tạo, đổi mới.

Những câu chuyện, sản phẩm, mô hình trưng bày tại đây phản ánh sự nỗ lực không ngừng của Thủ đô trong việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn truyền thống và phát triển sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo môi trường văn hóa giàu sức sống và gắn kết cộng đồng.

Triển lãm Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 hứa hẹn sẽ trở thành một trong những sự kiện văn hóa đáng chú ý nhất mùa Thu này, mang lại trải nghiệm đầy màu sắc cho người dân và du khách, từ việc chiêm ngưỡng những giá trị truyền thống đến khám phá các ý tưởng sáng tạo đột phá của Thủ đô hiện đại./.

