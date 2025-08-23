Triển lãm 80 năm y tế với nhiều hoạt chăm sóc sức khỏe hiện đại

Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" sẽ chính thức diễn ra (từ ngày 28/8 đến hết ngày 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Đông Anh, Hà Nội). Hiện nay, các gian trưng bày của Bộ Y tế đang được gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng.

Tham gia triển lãm có các ban, bộ, ngành Trung ương, 34 tỉnh, thành phố cùng các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tiêu biểu. Song song với hoạt động trưng bày còn có các chương trình nghệ thuật, diễn đàn, hội thảo, giao lưu và trải nghiệm phong phú.

Gian triển lãm của Bộ Y tế tham gia Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Ngày Quốc khánh có chủ đề: "80 năm Y tế Việt Nam-Vì sức khỏe nhân dân," với nhiều tư liệu, hiện vật, tài liệu trưng bày thể hiện vai trò của ngành trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trong 80 năm qua.

Nội dung xuyên suốt triển lãm với chủ đề: "80 năm Y tế Việt Nam-Vì sức khỏe nhân dân" được chia theo 3 trục chính. Trục 1: Dòng thời gian 80 năm phát triển của ngành Y tế (1945-2025); Trục 2: Những thành tựu tiêu biểu của các lĩnh vực; Trục 3: Trưng bày thiết bị y tế hiện đại, sản phẩm số, mô hình 3D.

Gian triển lãm được Ban Tổ chức bố trí trang trí nổi bật, bắt mắt để người tham quan triển lãm nhìn vào đó thấy được thành tựu nổi bật của ngành y tế Việt Nam; khu vực quét mã đăng ký hiến máu, hiến mô tạng phải dễ nhìn, dễ thấy để tạo ấn tượng với người tham quan và dễ dàng thực hiện quét mã đăng ký.

Người đến tham quan triển lãm có thể trải nghiệm kính thực tế ảo tăng cường HoloLens ngay tại triển lãm có thể kết nối trực tuyến về Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai) do bệnh viện thực hiện trong gian triển lãm.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện cần đảm bảo thông suốt đường truyền kết nối khám chữa bệnh từ xa về các điểm kết nối khác của Bệnh viện Bạch Mai cũng như các bệnh viện trong hệ thống...

Tại Triển lãm, Bộ Y tế bố trí các bàn thăm khám sức khỏe miễn phí cho người dân đến tham quan gian triển lãm để phát huy hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân và triển khai các biện pháp để tránh để người dân trải nghiệm phải chờ đợi quá lâu.../.

Hành trình của nền y tế trí tuệ và những khát vọng dựng xây đất nước 80 năm trôi qua, với ngành Y tế là một hành trình dài của trí tuệ và sức lực, cống hiến và hy sinh, chông gai và nghị lực, máu và nước mắt, nhưng cao hơn tất cả, đó là hành trình của những khát vọng dựng xây đất nước.