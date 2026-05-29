Xem miễn phí 'Tuần phim chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6'

Từ ngày 31/5 đến 7/6 trên phạm vi toàn quốc, Cục Điện ảnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi và FPT Play tổ chức “Tuần phim chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.”

Theo ban tổ chức, các phim sẽ được chiếu miễn phí trên phạm vi toàn quốc qua hệ thống các đội chiếu phim lưu động. FPT Play cung cấp phim.

Nhiều phim hoạt hình chiếu rạp như “Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu,” “Wolfoo và cuộc đua tam giới” sẽ được đưa tới khán giả nhỏ trong dịp này.

Ngoài ra, Cục Điện ảnh còn chiếu loạt 15 phim hoạt hình do Nhà nước đặt hàng Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam (10 phút/phim) và phim người đóng “Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác" (BHD sản xuất).

Loạt 15 phim gồm: Bố của gà con, Tắc kè phá án, Nhà của chuồn chuồn, Anh chàng cao kều, Nước mắt cá sấu, Rùa mũ đỏ, series Hiệp sĩ Nghé Vàng, series Chiến binh Mèo mũi đỏ, series Chú Ốc sên bay.

Riêng tại Quảng Ngãi, địa phương đăng cai lễ khai mạc tuần phim năm nay, ban tổ chức sẽ chiếu miễn phí phục vụ người dân và thiếu nhi địa phương tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể có phim hoạt hình “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội” được chiếu lúc 19 giờ ngày 31/5; “Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu” chiếu lúc 19h ngày 1/6; phim điện ảnh “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” chiếu lúc 19 giờ ngày 2/6; “Wolfoo và cuộc đua tam giới” chiếu lúc 19 giờ ngày 3/6.

Ban tổ chức mong muốn tuần phim không chỉ mang ý nghĩa giải trí, mà còn là hoạt động văn hóa thiết thực hướng tới thiếu nhi nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, góp phần bồi dưỡng tâm hồn, khơi dậy trí tưởng tượng và tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ thông qua điện ảnh./.

Chiếu miễn phí Pippi Tất dài và phim hoạt hình đầu tiên của Việt Nam Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam-Thụy Điển là hoạt động hướng đến tạo ra không gian giải trí có ý nghĩa dành cho trẻ em và các gia đình trong kỳ nghỉ Hè năm nay, mang đến 14 phim đáng chú ý từ hai nước.