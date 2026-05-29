Phim Ốc mượn hồn: Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung gây chú ý, không bị cắt cảnh nào

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung và đạo diễn phim. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ tiết lộ trong số các diễn viên phim "Ốc mượn hồn," nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung, người lần đầu đóng phim điện ảnh, cũng là người duy nhất không bị cắt cảnh nào.

Trong phim, Nguyễn Văn Chung vào vai ông Mạnh, bố của Diễm Quỳnh (Anh Phạm). Ông Mạnh có liên hệ trực tiếp với động cơ của nhân vật chính, dù xuất hiện không nhiều nhưng đủ khiến khán giả chú ý với vẻ ngoài tự tin, có tiền, có quyền.

Trong buổi công chiếu phim tại Hà Nội, nhạc sỹ 43 tuổi gây chú ý giữa dàn diễn viên rực rỡ, nhan sắc ngời ngời như hoa hậu Tiểu Vy, Yên Đan, Anh Phạm hay Quốc Trường, Lương Gia Huy.

Đoàn phim trong buổi công chiếu tại Hà Nội. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Cá nhân Nguyễn Văn Chung chia sẻ vui rằng không hiểu vì lý do gì mà trong các suất công chiếu ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, khán giả luôn cười mỗi khi anh xuất hiện dù đó là cảnh nghiêm túc.

Anh thể hiện sự trân trọng, biết ơn với khán giả đã yêu mến và đón nhận mình, mong trải nghiệm sẽ mang đến những cảm hứng mới để anh tiếp tục sáng tác.

Cuối buổi chiếu, nhạc sỹ cũng dí dỏm trêu bạn thân - ca sỹ Tùng Dương: "Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng một lần ước ao được đóng phim điện ảnh, được lên màn ảnh rộng. Đây là điều mà tôi làm được còn Tùng Dương thì chưa."

Xem phim, ca sỹ Tùng Dương ngỡ ngàng, thích thú và mừng khi thấy bạn thể hiện tốt hơn so với kỳ vọng từ trailer. Nghệ sỹ Nhân dân Lan Hương (Hương Bông), Nghệ sỹ Ưu tú Chiều Xuân đều có lời khen riêng cho diễn xuất tự nhiên, duyên dáng của Nguyễn Văn Chung.

Từ góc độ của đạo diễn, Đinh Tuấn Vũ cho biết: "Lựa chọn Nguyễn Văn Chung cho vai diễn tôi cũng rất lo. Tuy nhiên khi gặp, nói chuyện và xem anh diễn với các bạn trẻ như Quốc Trường, Anh Phạm, Tiểu Vy... năng lượng và thần thái của anh thể hiện đúng như mong muốn của tôi với vai."

Tiểu Vy và Quốc Trường trong phim.

"Ốc mượn hồn" là câu chuyện về quả báo trong hôn nhân và tình ái, bắt đầu từ mối quan hệ có nhiều khuất tất giữa đạo diễn Quân (Quốc Trường) và nữ diễn viên An (Yên Đan).

Sau một biến cố ngoài biển, An bất ngờ biến mất rồi trở lại trong thân xác của Ngọc (Tiểu Vy) một diễn viên trẻ đẹp khác. Từ đây quá khứ và sai lầm của mỗi người dần hé lộ.

Trải qua nhiều cú twist (bẻ lái nội dung), phim được nhận xét có diễn biến mạch lạc, dễ hiểu và nhất quán trong thông điệp "gieo nhân nào gặp quả nấy," cũng như khắc họa mối quan hệ thao túng, độc hại.

Tuy nhiên "Ốc mượn hồn" cũng khiến khán giả phân vân khi thiếu đi yếu tố giật gân, kinh dị như khắc họa/hứa hẹn trong trailer.

Phim chiếu sớm từ ngày 29-31/5, sau đó công chiếu chính thức trên toàn quốc từ 5/6./.

