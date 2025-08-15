Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung và những ca khúc về đất nước

Sau thành công vang dội của "Viết tiếp câu chuyện hòa bình," Nguyễn Văn Chung vẫn giữ tinh thần bền bỉ lan tỏa thông điệp tích cực, tiếp tục bắt tay vào các dự án mới.

Ngày 12.8, MV "Nguyện thề vì bình yên" ra mắt. Ngày 14/8, MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" tiếp tục đến với công chúng.

Chỉ trong vài ngày, hai MV từ các ca khúc của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung đã liên tiếp được giới thiệu.

Anh vốn nổi tiếng với những sáng tác về quê hương, đất nước. Sau thành công vang dội của "Viết tiếp câu chuyện hòa bình," Nguyễn Văn Chung vẫn giữ tinh thần bền bỉ lan tỏa thông điệp tích cực, tiếp tục bắt tay vào các dự án mới.

Lần này, cảm hứng đưa anh đến với "Nguyện thề vì bình yên" - một ca khúc ra đời ngay trên thao trường, giữa những bước chân điều lệnh, tiếng hô khẩu lệnh và mùi thuốc súng thoảng trong gió tháng Tư./.

