Tác giả "Viết tiếp câu chuyện hòa bình": Tôi viết nhạc bằng những gì mắt thấy, tim cảm

Vào khoảnh khắc 50.000 khán giả đồng thanh hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” trong concert “Tổ quốc trong tim” ngày 10/8, “cha đẻ của ca khúc” – nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung đã xúc động đến mức có thể “vỡ cả trái tim.”

Những tưởng nam nhạc sỹ vẫn đang lâng lâng “chưa chạm mặt đất” thì anh lại cùng ca sỹ Duyên Quỳnh tung ra bài hát mới ca ngợi người chiến sỹ Công an nhân dân, hứa hẹn sẽ tiếp tục “viral” (lan truyền nhanh).

Trong bầu không khí văn hóa nghệ thuật tưng bừng hướng về ngày hội lớn của đất nước, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung đã trò chuyện với phóng viên Báo điện tử VietnamPlus về tình yêu đất nước – nguồn cảm hứng mãnh liệt thôi thúc anh sáng tác trong những ngày này.

Xúc động đến 'vỡ cả trái tim'

- Anh có cảm xúc như thế nào khi 5 vạn khán giả hòa giọng cùng Tùng Dương trong ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”?

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung: Đến giờ tôi vẫn đang tìm từ ngữ để diễn tả: Quá xúc động, quá tự hào, có thể vỡ cả trái tim với giọng hát nội lực của người bạn Tùng Dương.

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung chia sẻ về tác phẩm của mình tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia ngày 12/8. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Chất giọng, khí thế hào hùng của Tùng Dương cùng khán giả đồng thanh hát ca khúc khiến tôi cảm thấy đóng góp của mình cho âm nhạc trở nên có ý nghĩa và được mọi người trân trọng.

- Người đầu tiên thể hiện ca khúc này là Duyên Quỳnh, sau đó tại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, khán giả đã được nghe Võ Hạ Trâm-Đông Hùng hát, giờ đây là Tùng Dương. Theo anh, ai là người thể hiện đúng tinh thần của ca khúc nhất?

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung: Nói đến “Viết tiếp câu chuyện hòa bình,” tôi luôn biết ơn Duyên Quỳnh. Nếu không có cô ấy thì sẽ không có bài hát hiện nay chúng ta đang nghe. Ban đầu, tôi dự định viết một tác phẩm đơn giản để các hội nhóm cùng hát. Nhưng Duyên Quỳnh thẳng thắn nói với tôi rằng bài hát chưa hay, chưa xứng tầm với cái tên “Viết tiếp câu chuyện hòa bình.” Câu nói đó khiến tôi tự ái và quyết làm lại ca khúc với giai điệu hào hùng, nhiệt huyết hơn.

Tên tuổi ca sỹ Duyên Quỳnh gắn bó với ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Duyên Quỳnh không chỉ có vai trò quan trọng trong việc chỉnh sửa mà còn bền bỉ mang ca khúc đi trình diễn khắp các sân khấu, kể cả những nơi không có sân khấu nghĩa là không âm thanh, ánh sáng, không có cátsê.

Sau đó, vì yêu cầu của Ban Tổ chức các chương trình mà ca khúc được nhiều ca sỹ khác thể hiện như Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Lan Anh, Oplus… Mỗi người đều có một sắc thái âm nhạc riêng, có lượng khán giả riêng để bài hát có đời sống rộng dài hơn trong lòng công chúng, trở thành “bài hát quốc dân” như hiện nay. Tôi luôn biết ơn tất cả các ca sỹ bởi dù là ai hát thì sau cùng ca khúc vẫn là “con” tôi (cười).

Từng ca sỹ đều như một người thầy dạy dỗ đứa trẻ ngày càng trưởng thành. Mỗi người thầy sẽ mang đến những bài học khác nhau nhưng khi lớn lên rồi, đứa trẻ sẽ không bao giờ quên ơn những người thầy đầu tiên.

Việc ca sỹ nào hát hay nhất thì câu trả lời nằm trong trái tim khán giả. Là người viết nên ca khúc, tôi thấy Tùng Dương là người thể hiện đúng tinh thần tác phẩm nhất.

Tùng Dương là người đủ năng lượng và nội lực để hát ra được sự hào hùng của ca khúc, như một lời hiệu triệu, kêu gọi mọi người “Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình.”

- Hướng tới đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, anh đã viết ca khúc “Việt Nam-Tự hào tiếp bước tương lai” và tín nhiệm trao cho Tùng Dương thể hiện. Anh có thể chia sẻ về cảm hứng sáng tác bài hát này?

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung: Nội dung bài hát “Việt Nam-Tự hào tiếp bước tương lai” giống như một lời hiệu triệu, khơi dậy khát vọng vươn lên, cùng nhau bước nhanh và vững vàng vào tương lai.

Tác phẩm sử dụng chất liệu ngôn ngữ bình dị nhưng mang nhiều hình ảnh gần gũi với người trẻ, từ lá cờ Tổ quốc, đến hành trình đổi mới… Ca khúc cũng truyền tải niềm tin về một Việt Nam hóa rồng, phát triển bền vững cả về kinh tế, tinh thần, văn hóa và giáo dục.

“Việt Nam-Tự hào tiếp bước tương lai” mang năng lượng ban mai tươi sáng, tích cực, truyền cảm hứng làm việc và cống hiến. Đây là bài hát không chỉ dành cho những dịp lễ hội mà còn có thể đồng hành cùng mỗi người dân Việt Nam trong cuộc sống hàng ngày.

Tình yêu nước vẫn luôn hiện hữu

- Duyên Quỳnh cũng vừa ra mắt MV ca nhạc “Nguyện thề vì bình yên” do anh sáng tác. Dường như thời gian này, anh tập trung cho mảng “chính ca”?

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung: Nguồn cảm hứng của “Nguyện thề vì bình yên” đến trong nắng lửa tháng Tư, giữa những ngày tập luyện gấp rút của các đơn vị tham gia đội hình diễu binh A50 (kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước). Sau các chuyến biểu diễn, giao lưu tại thao trường, tôi có dịp quan sát rất gần những giờ học, buổi tập bắn, tập võ, những bước chân điều lệnh đều tăm tắp. Ở đó, tôi bắt gặp sự tập trung, những giọt mồ hôi kiên trì và niềm tự hào lặng thầm trên gương mặt người chiến sỹ trẻ. Những chi tiết đời thường ấy đã đánh thức mạch cảm xúc và thôi thúc tôi sáng tác.

Tôi không viết bằng khuôn mẫu, mà viết bằng những gì mắt thấy, tim cảm. Có những phút giây ở thao trường khiến tôi nhận ra: Bài hát phải là lời thề nguyện bình yên, chứ không chỉ là lời ngợi ca.

Năm nay là một năm rất đặc biệt với nhiều dịp kỷ niệm quan trọng, gợi nhớ lịch sử hào hùng của dân tộc. Đó là nguồn cảm hứng cho tôi.

Tôi luôn muốn các tác phẩm của mình có đời sống lâu dài trong lòng công chúng. Đó là lý do tôi viết “Nhật ký của mẹ” dài 9 phút, hay như việc tôi bỏ ra 8 năm viết 300 bài hát thiếu nhi. Sự mơ mộng đó cũng khiến tôi dám dấn thân vào mảng chủ đề quê hương-đất nước kể từ năm 2023.

- Anh có suy nghĩ như thế nào về vai trò của văn nghệ sỹ trong việc lan tỏa tình yêu nước?

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung: Từ thời chiến, các tác phẩm văn học-nghệ thuật luôn là nguồn cảm hứng, là sự động viên cho nhân dân và chiến sỹ các lực lượng. Hiện nay, đất nước đang chuyển mình vươn lên với những thay đổi trong xã hội, các văn nghệ sỹ lại có trách nhiệm dùng tác phẩm, lời ca, tiếng hát để cổ vũ mọi người, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, giúp tăng cường khối đại đoàn kết để đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Hàng vạn khán giả đã thể hiện niềm tự hào dân tộc tại concert "Tổ quốc trong tim." (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

- Gần đây, chúng ta đã bắt gặp những hình ảnh xúc động khi hàng vạn khán giả đồng thanh hát các ca khúc cách mạng hay những người trẻ xếp hàng nhận vé xem concert quốc gia. Anh có cho rằng âm nhạc đang góp phần làm sục sôi tình yêu nước trong các bạn trẻ?

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung: Tôi tin rằng tình yêu nước, tinh thần dân tộc luôn hiện hữu trong mỗi người chúng ta, kể cả là các bạn trẻ, chỉ là chúng ta thể hiện ở đâu, khi nào, có cơ hội để thể hiện hay không. Năm nay là một năm đặc biệt nên chúng ta có nhiều cơ hội để thể hiện cảm xúc đó.

Cùng với sự cởi mở của các cơ quan quản lý nhà nước, tạo điều kiện để âm nhạc chính luận lan tỏa trong đời sống, khéo léo kết hợp thông điệp tuyên truyền với các sự kiện nghệ thuật biểu diễn tạo nên chất keo gắn kết mọi người.

Trước đây, các sự kiện biểu diễn thường diễn ra trong hội trường nghiêm trang hoặc Nhà hát Lớn với số lượng khách mời ít ỏi, thì nay, các concert quốc gia được tổ chức ở ngoài trời với sức chứa hàng vạn khán giả, khiến cho các thông điệp chính trị trở nên mềm mại, gần gũi hơn với các bạn trẻ.

Thêm vào đó, các đơn vị tổ chức cũng mạnh dạn đầu tư để đưa công nghệ biểu diễn vào chương trình, khiến các chương trình nghệ thuật chính luận cũng có những ca khúc bắt tai, tiệm cận với concert thế giới. Đó là điều kiện để mọi người dân được thể hiện lòng tự hào dân tộc của mình.

- Xin cảm ơn anh đã chia sẻ./.

