"Từ Việt Bắc về Hà Nội" tái hiện hình ảnh đầy xúc động về Bác Hồ

Tối 11/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, buổi công diễn vở cải lương "Từ Việt Bắc về Hà Nội" đã tái hiện đầy xúc động hình ảnh của Bác Hồ, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025), tối 11/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam đã công diễn vở cải lương Từ Việt Bắc về Hà Nội - phần 3 của bộ sử thi nghệ thuật Nước non vạn dặm, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ.

Vở diễn tái hiện giai đoạn 1941 - 1945, khi phong trào cách mạng Việt Nam sục sôi chuẩn bị cho thời khắc lịch sử Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Những chặng đường hoạt động bí mật, vận động quần chúng, xây dựng lực lượng và thời khắc tiến về Hà Nội được khắc họa giàu cảm xúc, truyền tải không khí khẩn trương, quyết liệt và niềm tin tất thắng của cả dân tộc.

Điểm nhấn của tác phẩm là việc nhân vật Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh cất tiếng ca trên sân khấu, tạo cảm giác gần gũi, đồng thời đem đến cách thể hiện mới mẻ về nhân vật lịch sử trong nghệ thuật cải lương. Cùng với âm nhạc, phục trang, ánh sáng và dàn diễn viên giàu kinh nghiệm, vở diễn mang lại một không gian nghệ thuật sống động, lay động cảm xúc.

Khán giả tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã chăm chú theo dõi từng cảnh diễn, nhiều người xúc động khi chứng kiến những khoảnh khắc tái hiện thời khắc lịch sử thiêng liêng.

Tác phẩm "Từ Việt Bắc về Hà Nội" (do Nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên đạo diễn) là lời tri ân sâu sắc tới lãnh tụ Hồ Chí Minh và những thế hệ đã làm nên mùa thu lịch sử 1945./.