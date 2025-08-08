Hà Nội bảo đảm tiến độ tổ chức các hoạt động đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9

Chiều 8/8, Ban tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 của thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên họp thứ ba để lắng nghe ý kiến từ các tiểu ban, rà soát lại toàn bộ các phần việc, đề ra giải pháp kịp thời đảm bảo tiến độ tổ chức các hoạt động trong dịp đại lễ.

Tham dự phiên họp có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Chủ tịch UBND, Trưởng Ban tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; đại diện các đơn vị thuộc bộ; các trưởng tiểu ban cùng các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, hiện công tác chuẩn bị của 6 tiểu ban, gồm: Tiểu ban diễu binh, diễu hành; Tiểu ban nội dung, tuyên truyền và y tế; Tiểu ban an ninh, trật tự và giao thông; Tiểu ban vệ sinh môi trường; Tiểu ban vật chất hậu cần và Tiểu ban lễ tân đã cơ bản đảm bảo.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Trong đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã triển khai cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện, địa điểm tập kết cho khối diễu binh, diễu hành. Tiến độ tập luyện của các lực lượng bảo đảm, sẵn sàng đáp ứng lịch sơ duyệt, tổng duyệt và chính thức.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an thống nhất các khu vực tập kết các khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an; khu vực luyện tập...

Tiểu ban an ninh, trật tự và giao thông đã xây dựng các phương án phân luồng, điểm tập kết, điều tiết giao thông, lưu lượng quần chúng nhân dân bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến đường, tuyến phố có lực lượng diễu hành, diễu binh đi qua.

Tiểu ban vệ sinh môi trường đã triển khai phương án bố trí nhà vệ sinh phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; đồng thời đã có phương án tăng cường công tác quản lý, bảo trì hệ thống chiếu sáng đường phố, thoát nước, cây xanh, đường giao thông bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống úng ngập, đặc biệt là tại các tuyến đường tổ chức Lễ kỷ niệm.

Việc lắp đặt màn hình LED phục vụ nhân dân theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cũng đã được Tiểu ban nội dung, tuyên truyền và y tế xây dựng xong phương án.

Trong đó, thành phố sẽ lắp đặt 6 màn hình tại công viên, vườn hoa, khu vui chơi ở các vị trí cửa ngõ Thủ đô; 15 màn hình tại 11 tuyến đường, phố có lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua; 136 màn hình tại các xã, phường. Đồng thời, thành phố huy động 127 màn hình (theo hình thức xã hội hóa) không kết nối internet để phục vụ công tác tuyên truyền.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá cao các công việc thành phố Hà Nội đã và đang triển khai. Thứ trưởng lưu ý đối với Tiểu ban nội dung, tuyên truyền và y tế cần bám sát kế hoạch đã xây dựng về phương án lắp đặt màn hình Led phục vụ nhân dân theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trên địa bàn thành phố.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao việc huy động xã hội hóa 127 màn hình không kết nối internet để phục vụ công tác tuyên truyền, trong đó, cần đảm bảo thời gian lắp đặt, hoàn thành trước ngày 27/8.

Lắng nghe các ý kiến đề xuất, kiến nghị từ các tiểu ban, sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã biểu dương các tiểu ban, đơn vị đã nỗ lực vào cuộc, triển khai các phần việc theo đúng kế hoạch để bảo đảm tiến độ tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, thời gian từ nay đến ngày diễn ra dịp kỷ niệm không còn nhiều. Do đó, các trưởng tiểu ban phải bám sát kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành để bảo đảm đúng tiến độ đề ra; đồng thời kiến nghị thành phố các phương án để bảo đảm điều kiện tốt nhất phục vụ cho buổi sơ duyệt, tổng duyệt, chính thức.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương tạm dừng thi công đào đường, vỉa hè cũng như các công trình xây dựng trên địa bàn trước ngày 15/8 để tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại của đại biểu, du khách và nhân dân; rà soát lại cảnh quan đô thị trên địa bàn để Hà Nội xanh-sạch-đẹp.

Các tiểu ban cần sớm lập các nhóm thông tin chung để điều hành công việc từng ngày, từng giờ, đề xuất thành phố kịp thời để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan.

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh cũng đề nghị các đơn vị lưu ý việc bố trí, phân luồng các đại biểu, khách mời theo vị trí trên sơ đồ các khán đài nhằm bảo đảm linh hoạt, không gây ùn tắc giao thông.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, các đơn vị liên quan cần rà soát thật kỹ các phần việc để hạn chế tối đa việc làm đảo lộn, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân./.

Hà Nội ra mắt nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam” chào mừng 80 năm Quốc khánh “A80 - Tự hào Việt Nam” là kênh thông tin chính thống, phục vụ tuyên truyền, tích hợp nhiều tiện ích số giúp kết nối, hỗ trợ người dân và bạn bè quốc tế trong chuỗi hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước.