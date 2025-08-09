Văn hóa

Cả nước hòa ca: Ba miền chung nhau một nhịp đập "Dưới cờ vinh quang”

Chương trình "Dưới cờ vinh quang" do Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức, kết nối ba đầu cầu Bắc-Trung-Nam trong một cảm hứng yêu nước và tự hào dân tộc.

Minh Anh
sonr9838.jpg
80 năm trước vào chiều 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lời Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
untitled.png
Nhằm hướng tới dịp kỷ niệm trọng đại ấy, tối 9/8 tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận "Dưới cờ vinh quang," kéo ba miền về chung một nhịp đập, thông qua ba đầu cầu truyền hình trực tiếp đặt tại Hà Nội - Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
sonr0001.jpg
Chương trình có sự tham gia của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước lần lượt tại ba điểm cầu, từ Bắc vào Nam. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
sonr0271.jpg
Chương trình kể lại một hành trình dựng nước giữ nước của dân tộc, từ thuở sơ khai lập nước... đến những trận đánh thời kỳ hiện đại - những cuộc chiến khiến thế giới phải biết đến Việt Nam. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
sonr0331.jpg
Trải qua lịch sử chiến đấu hào hùng, những hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh đã trở thành nền tảng vững chắc để Việt Nam tự tin phát triển, tiến về phía trước. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
sonr0420.jpg
Lịch sử đã khép lại nhưng dưới trời hòa bình, câu chuyện về những người từng vào sinh ra tử với vận mệnh đất nước, những người phụ nữ ở hậu phương, những người mẹ vẫn còn ray rứt, nhức nhối. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
sonr0431.jpg
Cảm xúc bi tráng, tự hào bao trùm chương trình. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
sonr0490.jpg
Lá cờ Quyết thắng tung bay trên Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
sonr9919.jpg
Tổ chức tại ba thành phố lớn, "Dưới cờ vinh quang" kết nối một Hà Nội hoành tráng như một bản giao hưởng, một Thành phố Huế mang các âm hưởng dân gian truyền thống và một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, lồng ghép nhiều chất liệu nghệ thuật hiện đại. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
sonr9947.jpg
Tất cả tạo nên một Việt Nam đoàn kết, vững mạnh, giàu có về văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
sonr9830.jpg
Hàng triệu trái tim yêu nước tại Việt Nam đang hướng đến dịp kỷ niệm lớn của dân tộc. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
80 NĂM NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

