Cả nước hòa ca: Ba miền chung nhau một nhịp đập "Dưới cờ vinh quang”

'V Concert-Rạng rỡ Việt Nam': Nghệ sỹ Xuân Hinh hát văn, Trúc Nhân 'khoe' vũ đạo
Tối 9/8, chương trình "V Concert-Rạng rỡ Việt Nam" do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với sự tham gia của hàng vạn khán giả.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình chính luận nghệ thuật 'Dưới cờ vinh quang'
Tối 9/8, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật ''Dưới cờ vinh quang."
Nikkei Asia: Chuối Việt Nam đang có lợi thế tại thị trường Nhật Bản
Số liệu thống kê thương mại của Nhật Bản cho thấy lượng chuối nhập khẩu vào nước này từ Việt Nam năm ngoái đã tăng lên 33.000 tấn, gần gấp 14 lần so với 5 năm trước đó.
Hiệp hội Văn hóa Áo dài: “Sứ giả hòa bình” quảng bá bản sắc Việt Nam ra thế giới
Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam ra đời nhằm kết nối tình yêu áo dài, những bàn tay sáng tạo cùng gìn giữ, phát huy và lan tỏa vẻ đẹp của áo dài như một di sản sống động trong dòng chảy hiện đại...
Bảo tàng Bom nguyên tử Nagasaki: Chứng tích chiến tranh và hy vọng về hòa bình
Ba ngày sau thảm họa hạt nhân tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản), ngày 9/8/1945, quả bom nguyên tử thứ hai rơi xuống quận Urakami ở Nagasaki, cướp đi sinh mạng của 74.000 người chỉ trong vài tháng.
Nhạc sỹ Hoàng Kiều: Con tằm 'nhả tơ vàng' cho nghệ thuật truyền thống dân tộc
Những cống hiến của nhạc sỹ Hoàng Kiều cho sân khấu chèo trải dài nhiều phương diện, từ sáng tác âm nhạc, đến viết kịch bản, đạo diễn, nghiên cứu khoa học và đào tạo nghệ sỹ chèo.
“Concert Quốc gia”: Màn tập hát Quốc ca của 68 quân nhân trẻ
Khối quân nhân trẻ tuổi sẽ tái hiện hình ảnh duyệt binh hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam ở Nga vừa qua, cùng khán giả hát vang 2 lời ca khúc "Tiến Quân Ca" tại show "Tổ quốc trong tim."
“Vừa chạy vừa xếp hàng” để kịp sơ duyệt Triển lãm vào 15/8
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết các bộ, ngành, địa phương đang phối hợp trên tinh thần “Sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả,” bảo đảm tiến độ sơ duyệt Triển lãm trước ngày 15/8.
Khai mạc Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại phố đi bộ Hồ Gươm
Nhạc hội góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật và sự hiểu biết lẫn nhau về đất nước, con người, quá trình phát triển của Công an nhân dân Việt Nam với lực lượng thực thi pháp luật các nước.
Hàng trăm nghệ sĩ, nhạc công góp mặt trong Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025
Hàng trăm nhạc công đến từ nhiều quốc gia tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã mang tới một "bữa tiệc âm thanh" độc đáo ngay giữa lòng Thủ đô, mở màn cho Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025.
5 chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Với quy mô hoành tráng, kết hợp giữa những bản hùng ca bất hủ và trình diễn công nghệ hiện đại, chuỗi sự kiện hứa hẹn mang đến trải nghiệm thăng hoa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người Việt.
Người phụ nữ Việt kiên định đấu tranh vì công lý cho nạn nhân chất độc da cam
Với bà Trần Tố Nga, cuộc chiến đấu vì công lý cho nạn nhân da cam chưa biết bao giờ dừng lại nhưng bà sẽ luôn sẵn sàng, với một niềm tin và sự kiên định không thể lay chuyển.
Cần sớm đầu tư sửa chữa, nâng cấp Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi
Mỗi năm Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đón khoảng 70.000 lượt khách đến tham quan nhưng nhiều hạng mục tại đây đang bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.
10 đoàn tham gia Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam
Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 là một trong những hoạt động đặc biệt nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.
Truyền thông Angola: Chuyến thăm của Chủ tịch nước mở ra hợp tác trong tương lai
Các bài viết và bản tin trên truyền thông Angola đều cho thấy sự chào đón nồng nhiệt Chủ tịch nước Lương Cường, đồng thời khẳng định vai trò của chuyến thăm trong việc củng cố quan hệ song phương.
Báo chí là cầu nối đa phương trong tạo lập khung pháp lý thị trường tài sản
Với vai trò cầu nối đa phương, báo chí truyền thông góp phần quan trọng trong việc nhận diện, ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ lừa đảo trên thị trường tài sản số tại Việt Nam.
600 phụ nữ thủ đô đồng diễn áo dài, xếp khối hình cờ Tổ quốc trước Nhà hát Lớn
Gần 600 phụ nữ Thủ đô khoác lên mình tà áo dài, đồng diễn và xếp hình lá cờ Tổ quốc ngay tại quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội, tạo nên khoảnh khắc vừa rực rỡ vừa lay động trái tim người xem.
Cao Bằng: Phát triển hệ thống phát thanh quốc gia tại khu vực biên giới
Tại khu vực Đông Bắc và Cao Bằng, phát thanh là phương tiện truyền thông nhanh chóng, tin cậy, giúp truyền tải kịp thời các thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, cảnh báo thiên tai...
Dự án VietNEST - 'tổ ấm công nghệ' giữ lửa tiếng Việt tại Australia
VietNEST, mang ý nghĩa như một "tổ ấm công nghệ," là chương trình học tiếng Việt trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dành cho trẻ em gốc Việt đang sinh sống ở nước ngoài.
Sách mới nhận diện những giá trị lịch sử đã tạo nên Cách mạng Tháng Tám
Cuốn sách “Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám năm 1945” là kết tinh của tư liệu lịch sử chân thực, cảm xúc sống động và những suy ngẫm sâu sắc về một giai đoạn đặc biệt của cách mạng Việt Nam.
Hồi ức về những năm tháng chiến tranh bất khuất giữa đại ngàn
Với tour du lịch sinh thái “Đường Trường Sơn huyền thoại - Hang Chỉ huy,” du khách sẽ trở về với ký ức “một thời hoa lửa,” trở về với những câu chuyện huyền thoại của thế hệ đi trước.
Ngôn ngữ và văn hóa đóng vai trò kết nối sâu sắc giữa Việt Nam và Hàn Quốc
Giáo sư Lee Jai Hee, Hiệu trưởng Viện Cao học Ngôn ngữ Quốc tế (IGSE) nhấn mạnh ngôn ngữ và văn hóa là những yếu tố ‘quyền lực mềm,’ đóng vai trò kết nối sâu sắc giữa hai dân tộc.
Chân dung người tham gia truyền sóng phát thanh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Ông Dương Quang Trị - người trưởng phiên tại Đài Vô tuyến điện Bạch Mai - đã cùng các đồng nghiệp và nhân viên đưa chương trình phát thanh ngày 2/9/1945 đến với thính giả trong và ngoài nước.
'Từ Việt Bắc về Hà Nội': Tái hiện hành trình đấu tranh cách mạng của Bác Hồ
Vở cải lương được chuyển thể từ tập 3 của tiểu thuyết “Nước non vạn dặm” của Phó Giáo sư, Tiến sỹ, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, khắc họa hình tượng Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh sau 30 năm tìm đường cứu nước.
Nhạc hội 'V Fest-Thanh xuân rực rỡ': Mừng Quốc khánh bằng tinh thần trẻ trung
“V Concert-Rạng rỡ Việt Nam” và “V Fest-Thanh xuân rực rỡ” - hai đại nhạc hội mừng Quốc khánh của Đài Truyền hình Việt Nam đều quy tụ dàn sao "khủng."
Báo chí trên TikTok: Đổi mới truyền thông chính sách thời đại số
Chiều ngày 6/8, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Công ty TikTok tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng sử dụng nền tảng TikTok trong công tác truyền thông chính sách”.
Trưng bày triển lãm ảnh 'Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam'
Triển lãm ảnh "Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam" ghi dấu kết quả hoạt động của Quốc hội ngày càng thực chất, dân chủ, tạo nên những dấu ấn quan trọng trong hành trình 80 năm vinh quang.
Sóc Bom Bo - không gian văn hóa S’tiêng sống động
Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng tại xã Sóc Bom Bo không chỉ lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số mà còn trở thành điểm đến du lịch văn hóa đặc sắc của tỉnh Đồng Nai.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ
Sáng 6/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Miss International 2024 Thanh Thủy xây giếng nước cho “Làng Việt Nam” tại Angola
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Cộng hòa Angola cùng tổ chức Miss International, Thanh Thủy đã khởi công giếng nước sạch tại “Làng Việt Nam” – nơi sinh sống của 17 hộ dân và 30 trẻ em Angola.