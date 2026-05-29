Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Huế

Nhân mùa Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570-Dương lịch 2026, ngày 29/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế tại chùa Từ Đàm, phường Thuận Hóa.

Tại buổi thăm, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, cùng toàn thể tăng, ni, phật tử địa phương đã luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đặc biệt là hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm đó thực sự xứng đáng với truyền thống “Hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam từ hàng ngàn năm qua.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế tại chùa Từ Đàm, phường Thuận Hoá. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước trước sau như một, luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước; tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có chức sắc, tín đồ phật tử thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

Tặng hoa và quà chúc mừng, đồng chí Nguyễn Văn Thắng gửi lời chúc một mùa Phật đản an lạc, hanh thông và tràn đầy hạnh phúc; đồng thời tin tưởng Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, sẽ cùng chư tôn lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Huế nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác thăm, chúc mừng Đại lễ Phật Đản tại chùa Từ Đàm, thành phố Huế. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Tăng, ni, phật tử Cố đô tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, thực hiện tốt phương châm hoạt động “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội,” tích cực tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước.

Đáp từ lời thăm hỏi, Hòa thượng Thích Khế Chơn bày tỏ niềm hoan hỷ và tri ân sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế nói riêng.

Hòa thượng nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều chủ trương lớn về sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn bộ máy, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Những chủ trương ấy nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo tăng ni, phật tử thành phố Huế. Nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế đã tổ chức Đại lễ Phật đản trang nghiêm, tuần tự tại 40 phường, xã trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thăm hỏi Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Thay mặt Ban Trị sự cùng toàn thể tăng ni, phật tử thành phố Huế, Hòa thượng Thích Khế Chơn khẳng định tinh thần đồng hành cùng dân tộc, phát huy truyền thống “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, tiếp tục gắn bó, đồng tâm cùng các cấp lãnh đạo để hoàn thành tốt mọi phật sự và phụng sự xã hội.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cũng đã đến thăm Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Bảo Lâm và chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Tổ đình Tường Vân, phường Thủy Xuân./.

