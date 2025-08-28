Với chủ đề “Tinh hoa Thăng Long,” Triển lãm Không gian truyền thống và sáng tạo Hà Nội 2025 là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa làng quê và đô thị, giữa di sản và công nghệ.

Triển lãm Không gian truyền thống và sáng tạo Hà Nội 2025 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức từ ngày 28/8-5/9/2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Du khách và công chúng Thủ đô sẽ được khám phá di sản và trải nghiệm những công đoạn sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu của Thủ đô.

Triển lãm Không gian truyền thống và sáng tạo Hà Nội 2025 là một trong những không gian trọng điểm thuộc Triển lãm Thành tựu đất nước./.

