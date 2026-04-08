Đồng Tháp: Truy bắt nhóm đối tượng dùng súng, hung khí giải quyết mâu thuẫn

Ngày 8/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an xã Tân Hương đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh khẩn trương điều tra, truy bắt nhóm đối tượng sử dụng súng và hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 5/4, tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương. Thời điểm này, Nguyễn Châu Thanh và Tô Văn Nhẫn cùng một số người bạn đang tổ chức nhậu tại nhà Huỳnh Tấn Kiệt thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 6 đối tượng đi trên xe môtô (che biển kiểm soát) xông vào ẩu đả với nhóm người trong bàn nhậu.

Trong lúc ẩu đả, một đối tượng dùng vật nghi là súng bắn vào bụng của của Tô Văn Nhẫn, gây thương tích. Nguyễn Châu Thanh cũng bị một đối tượng khác dùng dao đâm vào vai. Các đối tượng còn lại dùng hung khí truy đuổi làm những người trong bàn nhậu bỏ chạy. Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh khẩn trương khám nghiệm hiện trường và làm việc với những người có liên quan. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 1 viên nhựa màu nâu hình tròn nghi là đầu đạn cao su.

Quá trình làm việc ban đầu, Tô Văn Nhẫn khai nhận, trước đó có xảy ra mâu thuẫn với một số đối tượng tại phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh. Nguyễn Châu Thanh đến nhậu để đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa hai bên nhưng cũng bị các đối tượng gây thương tích.

Bước đầu, lực lượng Công an đã xác định các đối tượng có liên quan đến vụ việc và khẩn trương truy bắt để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí chặn đường cướp tài sản Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển một mình vào ban đêm trên các tuyến đường vắng; nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản.