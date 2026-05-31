Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo - Hành động đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá

Thông điệp của Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay là yêu cầu bảo vệ thanh thiếu niên trước nguy cơ nghiện nicotine, kêu gọi các quốc gia tăng cường thực thi phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Năm 2026, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lựa chọn chủ đề "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo - Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá" cho Ngày Thế giới không thuốc lá, nhằm cảnh báo về các chiến lược tiếp thị tinh vi của ngành công nghiệp thuốc lá trong việc "ngụy trang" các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bằng hình ảnh hiện đại, thời thượng để thu hút giới trẻ.

Thông điệp của chiến dịch nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ thanh thiếu niên trước nguy cơ nghiện nicotine, kêu gọi các quốc gia tăng cường thực thi các chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá./.